Речь идет о периоде с 30 октября по 7 ноября

Вице-премьер Татьяна Голикова выступила с предложением обратиться с главе РФ Владимиру Путину и попросить объявить дни с 30 октября по 7 ноября нерабочими на фоне всплеска заболеваемости коронавирусом.

Вместе с тем в ряде регионов предлагается ввести их уже с 23 октября. Голикова также считает, что властям регионов следует обратиться к пенсионерам, которые не вакцинировались и не работают, с просьбой уйти на самоизоляцию. Непривитых сотрудников компаний, которым больше 60 лет, нужно перевести на удаленку на месяц, заявила она.

От вице-премьера прозвучало и предложение работодателям давать сотрудникам по два выходных, чтобы сделать прививку от коронавируса.

Голикову поддержал премьер Михаил Мишустин. Он согласился с предложением объявить нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября включительно. Об этом пишет телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти".