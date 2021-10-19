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Вице-премьер Татьяна Голикова выступила с предложением обратиться с главе РФ Владимиру Путину и попросить объявить дни с 30 октября по 7 ноября нерабочими на фоне всплеска заболеваемости коронавирусом.
Вместе с тем в ряде регионов предлагается ввести их уже с 23 октября. Голикова также считает, что властям регионов следует обратиться к пенсионерам, которые не вакцинировались и не работают, с просьбой уйти на самоизоляцию. Непривитых сотрудников компаний, которым больше 60 лет, нужно перевести на удаленку на месяц, заявила она.
От вице-премьера прозвучало и предложение работодателям давать сотрудникам по два выходных, чтобы сделать прививку от коронавируса.
Голикову поддержал премьер Михаил Мишустин. Он согласился с предложением объявить нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября включительно. Об этом пишет телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти".
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Хорошая манипуляция народом. Мало прививаются, так сделайте тем кто не привился нельзя находится ни в транспорте ни в магазине. Быстро пойдут и прививку сделают.