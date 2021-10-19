В России предложили объявить нерабочие дни из-за ковида

В России предложили объявить нерабочие дни из-за ковида
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Речь идет о периоде с 30 октября по 7 ноября

Вице-премьер Татьяна Голикова выступила с предложением обратиться с главе РФ Владимиру Путину и попросить объявить дни с 30 октября по 7 ноября нерабочими на фоне всплеска заболеваемости коронавирусом.

Вместе с тем в ряде регионов предлагается ввести их уже с 23 октября. Голикова также считает, что властям регионов следует обратиться к пенсионерам, которые не вакцинировались и не работают, с просьбой уйти на самоизоляцию. Непривитых сотрудников компаний, которым больше 60 лет, нужно перевести на удаленку на месяц, заявила она.

От вице-премьера прозвучало и предложение работодателям давать сотрудникам по два выходных, чтобы сделать прививку от коронавируса.

Голикову поддержал премьер Михаил Мишустин. Он согласился с предложением объявить нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября включительно. Об этом пишет телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти".

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

Гость320637
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Гость323114
и что думаете поможет эти 9 дней сидения дома, уменьшит, да ни фига. Только в проиграше будут опять работодатели, опять будут со своего кармана платить за выходные дни сотрудников.
Хорошая манипуляция народом. Мало прививаются, так сделайте тем кто не привился нельзя находится ни в транспорте ни в магазине. Быстро пойдут и прививку сделают.
фактически речь идет о 3 днях - остальное выходные и праздники
Гость323114
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и что думаете поможет эти 9 дней сидения дома, уменьшит, да ни фига. Только в проиграше будут опять работодатели, опять будут со своего кармана платить за выходные дни сотрудников.
Хорошая манипуляция народом. Мало прививаются, так сделайте тем кто не привился нельзя находится ни в транспорте ни в магазине. Быстро пойдут и прививку сделают.
Труба 200858
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Гость323095
Опять переложили ответственность на работодателей. А точнее на людей.
Те, кто до сих пор не вакцинирован по своей инициативе уже не люди, а свинки - питательный бульон для новых штаммов. Они виновны в этом в первую голову!
Труба 200858
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Гость323104
Спец-пси агитаторы "Антипрививочники" чёрные мрази, на совести которых тысячи смертей дедушек и бабушек, заражённых доверчивыми мамкиными промытими мозгами "антипрививочник-упёртый зомби" . Который отправил на тот свет своих стариков, сам переболев в средне-лёгкой форме и отделавшись "Легким испугом". Про олигофренов-искателей "глубинного смысла" и "терии заговора" вообще молчу. Боюсь таким даже карательная психиатрия не помощник.
Вы правы! Плюс ещё огромное количество особей, которым мозги заменил смартфон, как современные бабки-сплетницы разносят слухи и домыслы.
Гость323104
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Гость323097
Компетентные люди предлагали закрыть границы и ввести локдаун еще до дельта-штамма.
Некоторые "компетентные люди" предлагали не вакцинироваться, тк это мировой заговор и шмурдяк собранный на коленке.
Гость323097
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Гость321574
а когда Голикова успела получить медицинское образование чтобы чтото комментировать по Ковид? у нее же экономическое образование. может имеет смысл поручать эти вопросы компетентным людям, тогда и результат какой нибудь появится
Компетентные люди предлагали закрыть границы и ввести локдаун еще до дельта-штамма.
Гость323104
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Гость321574
а когда Голикова успела получить медицинское образование чтобы чтото комментировать по Ковид? у нее же экономическое образование. может имеет смысл поручать эти вопросы компетентным людям, тогда и результат какой нибудь появится
Зто всё демагогия. Вещь или имеет здравый смысл, целесоообразность или не имеет. Ваше мнение про конкретно написанное ? Не уводите разговор в сторону, отличную от опубликованной тематики.
Гость321574
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а когда Голикова успела получить медицинское образование чтобы чтото комментировать по Ковид? у нее же экономическое образование. может имеет смысл поручать эти вопросы компетентным людям, тогда и результат какой нибудь появится
Гость323104
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Гость323095
Опять переложили ответственность на работодателей. А точнее на людей.
Ваше предложение ??
Гость323104
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Спец-пси агитаторы "Антипрививочники" чёрные мрази, на совести которых тысячи смертей дедушек и бабушек, заражённых доверчивыми мамкиными промытими мозгами "антипрививочник-упёртый зомби" . Который отправил на тот свет своих стариков, сам переболев в средне-лёгкой форме и отделавшись "Легким испугом". Про олигофренов-искателей "глубинного смысла" и "терии заговора" вообще молчу. Боюсь таким даже карательная психиатрия не помощник.
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