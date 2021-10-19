Путин объявил совещание по коронавирусу в России

Речь может пойти об объявлении в стране недельных каникул

В среду, 20 октября, президент РФ Владимир Путин проведет совещание кабинета министров по ситуации с распространением коронавируса в России. Об этом стало известно во вторник, 19 октября, передает телеграм-канал RIA_Kremlinpool.

Во вторник на президиуме Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19 вице-премьер Татьяна Голикова высказалась о необходимости ввести режим нерабочих дней в стране с 30 октября по 7 ноября, а в некоторых регионах – даже на неделю раньше. Были выдвинуты и другие инициативы. Теперь их предстоит обсудить с главой государства.

За последние сутки в стране выявили еще 33 740 случая заражения коронавирусом. Более 1000 заболевших медикам не удалось спасти.

Источник: Телеграм-канал
Николай ВИКТОРОВ

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