В Москве вводятся защитные меры из-за роста заболеваемости коронавирусом

В Москве вводятся защитные меры из-за роста заболеваемости коронавирусом
Фото: АГН Москва / Денис Гришкин
За осень количество новых случаев заражения возросло в 4 раза

Сергей Собянин объявил новых ограничениях, связанных с ростом заболеваемости коронавирусом в столичном регионе. Так, по сравнению с августом число новых случаев возросло в 4 раза. Растет и количество людей, госпитализированных в стационары с тяжелой формой. В связи с этим было принято решение ввести санитарные меры, которые остановят распространение вируса. 

Домашний режим для пенсионеров 

Мэр столицы отметил, что особую проблему представляют люди пенсионного возраста. Из трех миллионов москвичей в возрасте 60+ вакцинированы только чуть больше трети. Из-за этого около 80% пациентов на ИВЛ – это пенсионеры. Властями столицы было принято решение с 25 октября 2021 года до 25 февраля 2022 года ввести режим самоизоляции для москвичей в возрасте старше 60 лет. При этом прогулки на свежем воздухе не запрещены. 

От необходимости соблюдать домашний режим освобождаются переболевшие пенсионеры, а также те, кто сделал прививку. 

Переход на дистанционный режим работы

С 25 октября 2021 года по 25 февраля 2022 года работодатели должны перевести на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников и всех работников старше 60 лет. 

Исключение – привитые, переболевшие или критически важные работники. Также присутствовать на рабочем месте должны сотрудники медорганизаций, оборонной области, "Росатома", "Роскосмоса" и некоторых других стратегических отраслей.

Обязательная вакцинация работников сферы услуг

Главный санитарный врач Москвы решил увеличить требования к обязательной вакцинации работников сферы услуг. К 1 января 2022 года работодатели должны обеспечить вакцинацию не менее 80% от общего числа сотрудников – первым компонентом надо успеть привиться до 1 декабря.

Ранее Голикова выступила с предложением ввести в России нерабочие дни. 

Источник: Сайт Сергея Собянина ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
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