Жертвами инфекции стали 1028 человек

Оперативный штаб опубликовал актуальную статистику по коронавирусу в стране. Ситуация в России продолжает оставаться нестабильной. Так, за минувшие сутки вирус подцепили 34 073 человека. За все время положительный тест на COVID-19 сдали 8 094 825 граждан.

Лидером по числу новых случаев по-прежнему является Москва. В столице за последние 24 часа было выявлено 5847 зараженных. В Санкт-Петербурге зафиксировано 3274 новых случая. Замыкает тройку лидеров Московская область, где на самоизоляцию ушли 2590 граждан.

Непростая ситуация и со смертностью. За последний день вирус унес жизни 1028 человек. Всего скончались 226 353 россиянина.

Но есть и хорошие новости. За минувшие 24 часа коронавирус смог победить 25 231 гражданин. Всего специалисты смогли поставить на ноги 7 065 712 человек.

Ранее Сергей Собянин объявил о введении новых защитных мер в Москве из-за роста заболеваемости коронавирусом.