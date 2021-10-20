Курс рубля
- Что сегодня угрожает рублю: ситуацию раскрыл эксперт
- Новый рекорд: курс евро опустился до значений прошлогоднего августа
- Как рубль отреагирует на повышение ставки ЦБ: прогноз экономиста
Оперативный штаб опубликовал актуальную статистику по коронавирусу в стране. Ситуация в России продолжает оставаться нестабильной. Так, за минувшие сутки вирус подцепили 34 073 человека. За все время положительный тест на COVID-19 сдали 8 094 825 граждан.
Лидером по числу новых случаев по-прежнему является Москва. В столице за последние 24 часа было выявлено 5847 зараженных. В Санкт-Петербурге зафиксировано 3274 новых случая. Замыкает тройку лидеров Московская область, где на самоизоляцию ушли 2590 граждан.
Непростая ситуация и со смертностью. За последний день вирус унес жизни 1028 человек. Всего скончались 226 353 россиянина.
Но есть и хорошие новости. За минувшие 24 часа коронавирус смог победить 25 231 гражданин. Всего специалисты смогли поставить на ноги 7 065 712 человек.
Ранее Сергей Собянин объявил о введении новых защитных мер в Москве из-за роста заболеваемости коронавирусом.
Американский Минфин пытается оправдаться перед сенаторами за решения Байдена
В Москве не принимают всерьез голословные заявления Киева