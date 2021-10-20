Ухудшение эпидситуации требует реакции от властей

Сегодня, 20 октября, российский лидер Владимир Путин проводит совещание с экспертами правительства. Главной темой является ситуация со стремительным распространением COVID-19 по территории нашей страны. Властям предстоит решить, как дальше бороться с пандемией. Не исключено, что президент примет решение о введении дополнительных нерабочих дней.

СИТУАЦИЯ С КОРОНАВИРУСОМ В РОССИИ НА 20 ОКТЯБРЯ

Совещание началось на полтора часа позже заявленного. Первой взяла слово вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, темпы вакцинации еще недостаточны. В 35 регионах страны зафиксирован рост заболеваемости ковидом. В 7 регионах заняты практически все (95%) койки в коронавирусных больницах. В целом по России этот показатель составляет 86,6%.

Голикова также отметила, что меры, которые уже есть, недостаточны. Правительство и регионы выработали новый план по борьбе с эпидемией. Голикова предложила Путину ввести нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. В некоторых регионах, где ситуация совсем критичная, – с 23 октября.

Также вице-премьер предложила распространять в регионах практику введения на предприятиях QR-кодов после отмены локдауна. Граждан, которые находятся в группах риска и не вакцинировались, следует отправить на самоизоляцию, полагает она.

Голикова призвала прекратить работу зрелищных мероприятий и ночных ресторанов. Кроме того, госдеятель обратилась к россиянам с просьбой отказаться от поездок в другие регионы в период пандемии.

КАК ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОДДЕРЖИТ БИЗНЕС

Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов заявил, что правительство изучило влияние мер по борьбе с ковидом в регионах. По его словам, в сфере услуг оборот сокращается примерно на 25-30%.

Ученый-экономист пообещал бизнесу новые меры поддержки, если это будет необходимо. Он предложил в отраслях малого и среднего бизнеса, которые больше всего пострадали, запустить выплаты в объеме одного МРОТ на одного занятого.

Белоусов добавил, что в случае введения ограничительных мер потери экономики могут составить до 60 миллиардов рублей.

Что сказал Путин

Глава государства согласился с тем, что в условиях напряженной эпидемиологической обстановки власти должны действовать максимально оперативно.

В итоге в России были введены нерабочие дни. Граждане нашей страны будут отдыхать в период с 30 октября по 7 ноября.

Владимир Владимирович заявил, что заработная плата будет сохраняться на весь период нерабочих дней.

Путин добавил, что если после 7 ноября ситуация с коронавирусом не улучшится, то выходные могут быть продлены.

Также российский лидер отметил, что в тех регионах, где эпидемиологическая обстановка особенно напряженная, можно ввести нерабочие дни уже с 23 октября.

С предложением о нерабочих днях заместитель главы российского правительства Татьяна Голикова выступала уже накануне. По мнению высокопоставленной госслужащей, выходные с 30 октября по 7 ноября позволят разорвать цепочку заражений и за счет этого улучшить эпидобстановку в нашей стране.