В России введены нерабочие дни: Путин провел совещание с министрами

В России введены нерабочие дни: Путин провел совещание с министрами
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ухудшение эпидситуации требует реакции от властей

Сегодня, 20 октября, российский лидер Владимир Путин проводит совещание с экспертами правительства. Главной темой является ситуация со стремительным распространением COVID-19 по территории нашей страны. Властям предстоит решить, как дальше бороться с пандемией. Не исключено, что президент примет решение о введении дополнительных нерабочих дней.

СИТУАЦИЯ С КОРОНАВИРУСОМ В РОССИИ НА 20 ОКТЯБРЯ

Совещание началось на полтора часа позже заявленного. Первой взяла слово вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, темпы вакцинации еще недостаточны. В 35 регионах страны зафиксирован рост заболеваемости ковидом. В 7 регионах заняты практически все (95%) койки в коронавирусных больницах. В целом по России этот показатель составляет 86,6%. 

Голикова также отметила, что меры, которые уже есть, недостаточны. Правительство и регионы выработали новый план по борьбе с эпидемией. Голикова предложила Путину ввести нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. В некоторых регионах, где ситуация совсем критичная, – с 23 октября. 

Также вице-премьер предложила распространять в регионах практику введения на предприятиях QR-кодов после отмены локдауна. Граждан, которые находятся в группах риска и не вакцинировались, следует отправить на самоизоляцию, полагает она. 

Голикова призвала прекратить работу зрелищных мероприятий и ночных ресторанов. Кроме того, госдеятель обратилась к россиянам с просьбой отказаться от поездок в другие регионы в период пандемии. 

КАК ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОДДЕРЖИТ БИЗНЕС 

Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов заявил, что правительство изучило влияние мер по борьбе с ковидом в регионах. По его словам, в сфере услуг оборот сокращается примерно на 25-30%. 

Ученый-экономист пообещал бизнесу новые меры поддержки, если это будет необходимо. Он предложил в отраслях малого и среднего бизнеса, которые больше всего пострадали, запустить выплаты в объеме одного МРОТ на одного занятого. 

Белоусов добавил, что в случае введения ограничительных мер потери экономики могут составить до 60 миллиардов рублей. 

Что сказал Путин 

Глава государства согласился с тем, что в условиях напряженной эпидемиологической обстановки власти должны действовать максимально оперативно. 

В итоге в России были введены нерабочие дни. Граждане нашей страны будут отдыхать в период с 30 октября по 7 ноября. 

Владимир Владимирович заявил, что заработная плата будет сохраняться на весь период нерабочих дней. 

Путин добавил, что если после 7 ноября ситуация с коронавирусом не улучшится, то выходные могут быть продлены. 

Также российский лидер отметил, что в тех регионах, где эпидемиологическая обстановка особенно напряженная, можно ввести нерабочие дни уже с 23 октября. 

С предложением о нерабочих днях заместитель главы российского правительства Татьяна Голикова выступала уже накануне. По мнению высокопоставленной госслужащей, выходные с 30 октября по 7 ноября позволят разорвать цепочку заражений и за счет этого улучшить эпидобстановку в нашей стране. 

Источник: Телеканал "Россия 24" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость323436
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Шаман
Громко заявлено с 30 окт, по 7 ноя. По факту же неделя короткая и рабочих дней там 1-3. Ради этих трех дней весь сыр бор? Это я еще молчу про то, что коммерческая сфера будет работать, а указивка будет учтена только бюджетниками.
Не совсем так.. Вы забываете про малый бизнес, который во время праздничных дней делает выручку за месяц.. А таких без малых треть работающих в стране. У них эти все дни были рабочими.
Шаман
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Громко заявлено с 30 окт, по 7 ноя. По факту же неделя короткая и рабочих дней там 1-3. Ради этих трех дней весь сыр бор? Это я еще молчу про то, что коммерческая сфера будет работать, а указивка будет учтена только бюджетниками.
Гость323365
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Гость320623
Бееее-бееее, блеют животные, жители России. Опять в стойло загоняется Путин скот
Что интересно, вна 404 обсуждается на данный момент локдаун, абсолютно без оплаты выходных дней. Свободный окраинский скот судя по всему жрать будет помои с барского стола =)
Гость322333
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Гость320623
Бееее-бееее, блеют животные, жители России. Опять в стойло загоняется Путин скот
Укры упорно пасутся на российских ресурсах - так как дома их блеяние на своих мовных сайтах уже никто не слушает
Гость323418
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Гость320623
Бееее-бееее, блеют животные, жители России. Опять в стойло загоняется Путин скот
Укры все в утиль, как отход!
Гость323418
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Нужен срочно препарат от болезни! У нас на случай био войны был арсенал препаратов, аж от чумы, где все наработки. Это био война избирательная и коварная, враг забрасывает и распыляет новые споры, тут нужен ПРЕПАРАТ очень необычный, он у нас в арсенале на случай бак войны был, где всё?
Гость320623
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Бееее-бееее, блеют животные, жители России. Опять в стойло загоняется Путин скот
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