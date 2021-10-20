Оперштаб разъяснил, как новые меры против COVID-19 помогут защитить самые уязвимые категории жителей

В Москве ввели дополнительные санитарные ограничения из-за пандемии коронавируса

В российской столице ухудшалась эпидемиологическая обстановка. Власти вовремя зафиксировали ситуацию и начали принимать необходимые меры для защиты населения от коронавируса. Новые ограничения, прежде всего, касаются пожилых людей и граждан, страдающих хроническими заболеваниями.

Заместитель мэра Москвы Анастасия Рыкова подчеркнула, что решения столичных властей направлены на защиту от COVID-19 самых уязвимых категорий горожан. Она рассказала ТАСС о дополнительных санитарных мерах в период пандемии коронавируса.

"Ситуация с коронавирусом в Москве ухудшается. Очередной подъем заболеваемости этой осени отличается от предыдущих. Впервые мы отмечаем высокий (30-процентный) рост в течение пяти недель подряд. Ни в один предыдущий период такого высокого темпа прироста мы не наблюдали. И даже за первые три дня этой недели мы видим, что тенденция сохраняется", – отметила Ракова.

По ее словам, столичная система здравоохранения за полтора года пандемии уже адаптировалась к нынешним условиям. Заммэра подчеркнула, что для пациентов с ковидом создано более 11 тысяч резервных коек. Меж тем, чиновник напомнила, что коечный фонд конечен, поэтому имеющихся мощностей может не хватить уже через несколько недель, если не остановить экспоненциальный рост заболеваемости.

"Увы, среди умерших от ковида доля пенсионеров очень высока (86%). При этом с вакцинацией ситуация обратная – из всех вакцинированных москвичей люди старше 60 лет составляют всего 23%", – заявила Ракова.

Этим она объяснила решение властей, направленное на защиту самых уязвимых категорий граждан. Заммэра подчеркнула, что москвичи старше 60 лет и люди с хроническими заболеваниями должны находиться дома с 25 октября до 25 февраля.

Кроме того, согласно указу главы города, с понедельника работодатели обязаны перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы. В их число должны войти все работники старше 60 лет, а также страдающие хроническими заболеваниями.