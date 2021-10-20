Названы антилидеры по ковиду в Подмосковье на 20 октября

продолжениеВ России введены нерабочие дни: Путин провел совещание с министрами
За сутки заболели 2590 жителей региона

Телеграм-канал "Коронавирус.Мособлштаб" опубликовал свежие данные, отражающие эпидемиологическую обстановку в регионе. Больше всего новых случаев выявили в Одинцово. Там за последние 24 часа заболели еще 219 человек.

Следом идет Красногорск с 205 инфицированными. В Солнечногорске – на 152 зараженных больше.

Всего за сутки положительный тест на COVID-19 сдали 2590 человек. С начала пандемии зафиксировано 488 597 случаев заболевания ковидом.

Общее количество выздоровевших составляет 418 771. В общей сложности вирус унес жизни 8 376 человек, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Источник: Телеграм-канал "Коронавирус.Мособлштаб" ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров

Попытка переворота в Чехии: от власти отстраняют симпатизирующих России Земана и Бабиша

Политические оппоненты хотят воспользоваться болезнью президента для изменения курса республики

"Фантазируют": Лавров осадил размечтавшихся о встрече с Путиным украинцев

В Москве не принимают всерьез голословные заявления Киева

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей