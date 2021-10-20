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Телеграм-канал "Коронавирус.Мособлштаб" опубликовал свежие данные, отражающие эпидемиологическую обстановку в регионе. Больше всего новых случаев выявили в Одинцово. Там за последние 24 часа заболели еще 219 человек.
Следом идет Красногорск с 205 инфицированными. В Солнечногорске – на 152 зараженных больше.
Всего за сутки положительный тест на COVID-19 сдали 2590 человек. С начала пандемии зафиксировано 488 597 случаев заболевания ковидом.
Общее количество выздоровевших составляет 418 771. В общей сложности вирус унес жизни 8 376 человек, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
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