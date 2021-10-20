Туристам напомнили, что в республике действуют жесткие антиковидные ограничения

Нерабочая неделя еще официально не подтверждена российскими властями, однако многие уже бронируют гостиницы в Крыму. Кто-то намерен провести это время на черноморском побережье – отдохнуть или поработать. Однако туристы забыли, что пока что информации об объявлении выходной недели еще нет, а на территории Крыма действуют весьма жесткие ограничения в связи с распространением коронавируса.

Как отмечает источник, глава республики Сергей Аксенов ввел в Крыму QR-коды для посещения общественных мест. Объявленные меры действуют в регионе с 25 октября. Граждане старше 65-летнего возраста должны соблюдать самоизоляцию. Исключением являются случаи угрозы жизни и здоровью.

Для заселения в номер необходимо предоставить администратору гостиницы справку о прохождении ПЦР-теста. Во всех населенных пунктах действует масочный режим. В Севастополе же без QR-кода теперь не попасть ни в один ресторан. Закрыты кальянные и караоке-бары.

Тем не менее, полуостров готовится к весеннему наплыву. В настоящее время симферопольский аэропорт работает в штатном режиме.

Президент России Владимир Путин заявил, что уже 20 октября подпишет указ об объявлении нерабочей недели в период с 30 октября по 7 ноября. Глава государства провел совещание с экспертами из кабмина, указав, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации нерабочий период в России будет продлен. В особо неблагоприятных по COVID-19 регионах, считает президент, можно вводить выходной период уже с 23 октября.