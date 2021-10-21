Во время разгула пандемии президент пренебрег санитарными нормами

Недавнее провокационное поведение белорусского лидера Александра Лукашенко наделало много шума. Главнокомандующий отказался надеть маску при посещении коронавирусного госпиталя. Странный поступок главы государства попыталась объяснить его пресс-секретарша Наталья Эйсмонт.



Резонансный случай произошел, когда лидер белорусов прибыл с официальным визитом в больницу, расположенную в Минском районе столицы. Президент решил тщательно осмотреть госпиталь и не побоялся зайти в так называемую "красную зону" – самое опасное с инфекционной точки зрения отделение больницы, там лечение проходят люди, больные COVID-19.

При этом периодически белорусский главнокомандующий снимал маску. Лукашенко находился с открытым лицом даже в весьма опасных зонах. По словам его пресс-атташе, такое решение было личным выбором Батьки. Лукашенко принципиально подошел к вопросу и показал всей стране, что карантинные меры могут соблюдаться только на добровольной основе.

"Глава государства действует, согласно тому принципу, который он обозначил: все должно быть добровольно", – разъясняет высокопоставленная белоруска.

Лукашенко убежден, что насильно заставлять граждан выполнять те или иные предписания медицинских специалистов – неправильно. Каждый человек вправе самостоятельно определять свою судьбу и ограничения, на который готов пойти в связи с обострением эпидемиологической ситуации в стране.

Ранее Лукашенко объявил, что выступает категорически против "прощупывания" граждан и введения штрафов за отказ носить маски.