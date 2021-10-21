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Недавнее провокационное поведение белорусского лидера Александра Лукашенко наделало много шума. Главнокомандующий отказался надеть маску при посещении коронавирусного госпиталя. Странный поступок главы государства попыталась объяснить его пресс-секретарша Наталья Эйсмонт.
Резонансный случай произошел, когда лидер белорусов прибыл с официальным визитом в больницу, расположенную в Минском районе столицы. Президент решил тщательно осмотреть госпиталь и не побоялся зайти в так называемую "красную зону" – самое опасное с инфекционной точки зрения отделение больницы, там лечение проходят люди, больные COVID-19.
При этом периодически белорусский главнокомандующий снимал маску. Лукашенко находился с открытым лицом даже в весьма опасных зонах. По словам его пресс-атташе, такое решение было личным выбором Батьки. Лукашенко принципиально подошел к вопросу и показал всей стране, что карантинные меры могут соблюдаться только на добровольной основе.
"Глава государства действует, согласно тому принципу, который он обозначил: все должно быть добровольно", – разъясняет высокопоставленная белоруска.
Лукашенко убежден, что насильно заставлять граждан выполнять те или иные предписания медицинских специалистов – неправильно. Каждый человек вправе самостоятельно определять свою судьбу и ограничения, на который готов пойти в связи с обострением эпидемиологической ситуации в стране.
Ранее Лукашенко объявил, что выступает категорически против "прощупывания" граждан и введения штрафов за отказ носить маски.
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