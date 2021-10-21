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В России выявили новый штамм коронавируса "дельта" AY.4.2. В Роспотребнадзоре не исключили его широкое распространение.
Первые случаи уже были зафиксированы. Вероятно, что появление новой формы COVID-19 скажется на эпидемиологической ситуации в стране, уточняет URA.ru. Эксперты предполагают, что это штамм намного заразнее предыдущих форм вируса. Однако исследования еще ведутся.
В Роспотребнадзоре также добавили, что этот штамм может спровоцировать дополнительный подъем заболеваемости. Защитить свое здоровье поможет вакцинация.
Ранее стало известно, что в России будут введены нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября.
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