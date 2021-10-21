Намного заранее предыдущих: в России обнаружили новый штамм коронавируса

Первые случаи были зафиксированы в стране

В России выявили новый штамм коронавируса "дельта" AY.4.2. В Роспотребнадзоре не исключили его широкое распространение. 

Первые случаи уже были зафиксированы. Вероятно, что появление новой формы COVID-19 скажется на эпидемиологической ситуации в стране, уточняет URA.ru. Эксперты предполагают, что это штамм намного заразнее предыдущих форм вируса. Однако исследования еще ведутся. 

В Роспотребнадзоре также добавили, что этот штамм может спровоцировать дополнительный подъем заболеваемости. Защитить свое здоровье поможет вакцинация. 

Ранее стало известно, что в России будут введены нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
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