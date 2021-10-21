Рекорд по смертности и заболевшим: статистика по коронавирусу в России на 21 октября

Рекорд по смертности и заболевшим: статистика по коронавирусу в России на 21 октября
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Победить болезнь смогли 25 895 человек

Ситуация с коронавирусом в стране продолжает оставаться напряженной. Оперативный штаб опубликовал свежую информацию о заболеваемости COVID-19 в стране. За прошедшие 24 часа было выявлено 36 339 новых случаев. За все время вирус подцепили 8 131 164 россиян. 

Большего всего новых случаев в Москве. В столице на самоизоляцию ушли 7 897 человек. Непростая ситуация и в Санкт-Петербурге, где инфекцию выявили у 3 280 граждан. В топ-3 также попала Московская область – 2 318 новых случаев. 

Жертвами инфекции за последние сутки стали 1 036 человек. Всего пандемия унесла жизни 227 389 россиян. 

Победить болезнь смогли 25 895 граждан. За все время врачи поставили на ноги 7 091 607 человек. 

Ранее в России обнаружили новый штамм коронавируса, который может быть намного заразнее предыдущих версий.

Из-за роста числа заболевших COVID-19 в стране вводятся новые ограничения. Накануне Владимир Путин провел совещание с экспертами правительства. В результате в РФ были введены нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Президент не исключил, что "выходные" могут быть продлены. 

Источник: Оперштаб ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров

Пресс-секретарь объяснила опасное поведение Лукашенко в больнице

Во время разгула пандемии президент пренебрег санитарными нормами

На Украине узнали об обмане Литвы по сговору вокруг Белоруссии

Киев призвали вынести урок прагматичности ради национальных интересов страны

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1915 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей