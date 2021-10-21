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Ситуация с коронавирусом в стране продолжает оставаться напряженной. Оперативный штаб опубликовал свежую информацию о заболеваемости COVID-19 в стране. За прошедшие 24 часа было выявлено 36 339 новых случаев. За все время вирус подцепили 8 131 164 россиян.
Большего всего новых случаев в Москве. В столице на самоизоляцию ушли 7 897 человек. Непростая ситуация и в Санкт-Петербурге, где инфекцию выявили у 3 280 граждан. В топ-3 также попала Московская область – 2 318 новых случаев.
Жертвами инфекции за последние сутки стали 1 036 человек. Всего пандемия унесла жизни 227 389 россиян.
Победить болезнь смогли 25 895 граждан. За все время врачи поставили на ноги 7 091 607 человек.
Ранее в России обнаружили новый штамм коронавируса, который может быть намного заразнее предыдущих версий.
Из-за роста числа заболевших COVID-19 в стране вводятся новые ограничения. Накануне Владимир Путин провел совещание с экспертами правительства. В результате в РФ были введены нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Президент не исключил, что "выходные" могут быть продлены.
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