В Москве продлят ноябрьские праздники для сокращения роста заражений Covid-19

В период длинных выходных в столице будут работать только аптеки и продовольственные магазины

Ситуация с коронавирусом в Москве развивается по худшему сценарию. Это признал мэр Москвы Сергей Собянин. В связи с этим в четверг, 21 октября, он принял ряд важных решений.

Нерабочие дни в Москве продлятся дольше, чем в среднем по России: с 28 октября по 7 ноября 2021 года. Для школьников и воспитанников детских садов на этот период объявляются каникулы (при необходимости в детсадах будут организованы дежурные группы). Учащиеся вузов и колледжей могут продолжить обучение в дистанционном формате. Это поможет прервать цепочку заражений.

На время нерабочих дней в столице приостанавливается работа всех предприятий и организаций, кроме тех, которые обеспечивают функционирование городской инфраструктуры.

Магазины будут работать только продовольственные, а также торгующие товарами первой необходимости и лекарствами. Дистанционную торговлю ограничения не коснутся.

Фитнес-клубы, бассейны, бани, сауны, салоны красоты и парикмахерские будут закрыты. Кафе и рестораны смогут работать только на вынос или на доставку.



Спортивные, культурные, развлекательные мероприятия будут проводиться только по решению органов государственной власти или по согласованию с московским управлением Роспотребнадзора.

Театры и музеи продолжат работу, но заполняемость залов не должна превышать 50%. При этом все посетители должны предъявлять на входе QR-коды.

Кинотеатры, концертные залы, цирки, крытые помещения зоопарков, детские игровые центры будут закрыты.

Стоматологические клиники смогут принимать только пациентов, которым требуется неотложная и экстренная помощь. Остальные медицинские организации, как и ветеринарные клиники, продолжат оказывать плановую и экстренную медицинскую помощь.



Накануне в Кремле прошло совещание по ситуации с коронавирусом. По рекомендации специалистов президент Владимир Путин объявил своим указом режим нерабочих дней в России с 30 октября по 7 ноября. При этом главы регионов получили полномочия продлять этот период при необходимости и объявлять другие меры, направленные на сокращение заболеваемости COVID-19.

По последним данным, в Москве за минувшие сутки ковид подтвердился у 7 897 человек. Это почти на 2,5 тысячи больше, чем сутками ранее.