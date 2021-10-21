Вакцинированные москвичи смогут разблокировать соцкарты для бесплатного проезда

Вакцинированные москвичи смогут разблокировать соцкарты для бесплатного проезда
Фото: Владимир Новиков / АГН «Москва»
Ряд защитных мер против коронавируса в столице будет действовать и после 8 ноября

В целях предотвращения распространения COVID-19 в Москве объявлен режим нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября. О ограничениях, которые будут действовать в этот период, можно прочитать здесь. Но ряд защитных мер будет введен и после 8 ноября.

Пенсионеры и лица с хроническими заболеваниями находятся в зоне повышенного риска в связи с эпидемией. С 25 октября им предписано соблюдать домашний режим. Более того, с 8 ноября действие социальных карт москвичей для жителей старше 60 лет будет приостановлено. Это ограничение будет действовать, пока ситуация с коронавирусом не улучшится.

Однако блокировка соцкарт не распространится на москвичей, которые сделали прививку (двумя компонентами или однокомпонентной вакциной) или перенесли ковид в течение последнего полугода. Более того, пожилые люди и москвичи с хроническими заболеваниями смогут разблокировать карту и снова пользоваться правом бесплатного проезда в городском транспорте, как только сделают прививку первым компонентом.

Что касается развлекательных мероприятий, то после длинных ноябрьских праздников они вновь будут проводиться в столице. Но если численность зрителей или участников составит более 500 человек, организаторам придется объявлять вход по QR-кодам.

Театры и музеи также должны будут проверять у посетителей QR-коды. Для них разрешенная заполняемость зала – не более 70%. 

За последние сутки в России выявлено 36 339 новых случаев инфицирования коронавирусом, среди них в Москве – 7 897. Специалисты предупреждают, что в ближайшие дни эпидемия достигнет исторического пика. Период нерабочих дней поможет прервать цепочки заражений и стабилизировать ситуацию. 

"Давайте отдохнем немного и поможем сохранить жизни и здоровье многих людей. А затем город сможет вернуться к обычной жизни",

– обратился к москвичам мэр Сергей Собянин. Указ градоначальника о мерах в связи с коронавирусом опубликован на портале mos.ru.

Источник: Сайт Сергея Собянина ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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