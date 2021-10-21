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Руководитель подмосковной администрации Андрей Воробьев принял решение ввести на подотчетной ему территории временный локдаун. Речь идет о коронавирусных каникулах, которые установлены в регионе в период с 28 октября по 7 ноября. В это время в субъекте будет действовать ряд дополнительных ограничений.
В частности, все кафе и рестораны будут закрыты. Перекусить готовыми блюдами удастся только при заказе на вынос или с доставкой.
Также свои двери захлопнут торговые центры, салоны красоты, спортивные залы, сауны и бассейны. Продолжат работать продуктовые лавки и аптечные пункты. Жителям Подмосковья не удастся скоротать вынужденные выходные в кинотеатре или другом месте массового скопления людей – они также будут закрыты.
Даже обратиться к стоматологу удастся только в случае экстренной необходимости, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Остается возможность сходить в театр или музей, однако при условии 50% заполнения учреждения и наличии у всех гостей QR-кодов.
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