В Подмосковье перечислили города с наихудшими показателями по COVID-19

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За сутки в области заразились коронавирусом 2318 человек

Ситуация с эпидемией ковида продолжает ухудшаться. В Подмосковье за последние 24 часа цифры вновь пугающие.

Так, лидером антирейтинга стала Балашиха, где 252 человек заболели COVID-19. На втором месте расположился Королев, где 189 жителей ушли на самоизоляцию. Непростая ситуация в Люберцах и Пушкино, там по 149 человек сдали положительные тесты. Замыкает ТОП-5 Красногорск с 94 зараженными. 

Всего в России за сутки выявили 36 339 новых случаев заболевания коронавирусом, пишет интернет-портал "Подмосковье сегодня"

Источник: Телеграм-канал "Мособлштаб" ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА
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