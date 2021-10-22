Вирус унес жизни 1 064 россиян

Оперативный штаб опубликовал актуальную информацию о заболеваемости коронавирусом в стране. За прошедшие 24 часа зафиксировано 37 141 новый случай. Всего за пандемию заболели 8 168 305 россиян.

На первом месте по заболеваемости по-прежнему Москва, где за сутки стало на 8166 зараженных больше. В Санкт-Петербурге ситуация немногим лучше. В северной столице вирус подцепили 3233 человек. В Московской области на самоизоляцию ушли 2428 граждан.

За минувшие 24 часа коронавирус унес жизни 1 064 россиян. Всего жертвами инфекции стали 228 453 человека.

Поправиться смогли 25 453 гражданина. За все время пандемии победить болезнь смогли 7 117 060 пациентов.

Ранее в России обнаружили новый штамм коронавируса, который может быть намного заразнее предыдущих.

