В стране оперативно отменили принятые ранее органичения

С 22 октября в Белоруссии перестает работать требование по обязательному ношению масок в период пандемии. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава республики в своем канале в "Телеграме".

Напомним, обязательство носить маски в общественных местах было введено 8 октября. С 13 октября в республике начали штрафовать за неисполнение мер гражданами, а 18 октября из-за критического прироста случаев заражения Минздрав приостановил оказание плановой медицинской помощи – последний раз такое случилось в декабре, во время пика распространения коронавируса в Белоруссии.

Однако уже 19 октября президент Александр Лукашенко выступил с разгромной речью в отношении главы Министерства здравоохранения по теме "намордников" от COVID-19, потребовав вернуть плановую медпомощь, не принуждать к вакцинации и прекратить проверки масочного режима в стране.

В опубликованном в четверг Минздравом сообщении указывается, что теперь носить маски при посещении большинства объектов и организаций не требуется.

"Исключено требование к обязательности использования физическими лицами средств индивидуальной защиты при посещении объектов, организаций, автомобильного, за исключением автомобилей личного пользования, воздушного, водного, железнодорожного транспорта, включая метрополитен", – пояснили в ведомстве.

За все время пандемии в Белоруссии, согласно официальной статистике, заболело более 580 тысяч граждан. По данным на 21 октября, за сутки число заразившихся увеличилось на 2 тысячи человек.