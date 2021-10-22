Минздраву Белоруссии пришлось пойти на отчаянные меры после выволочки Лукашенко

Минздраву Белоруссии пришлось пойти на отчаянные меры после выволочки Лукашенко
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
В стране оперативно отменили принятые ранее органичения

С 22 октября в Белоруссии перестает работать требование по обязательному ношению масок в период пандемии. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава республики в своем канале в "Телеграме". 

Напомним, обязательство носить маски в общественных местах было введено 8 октября. С 13 октября в республике начали штрафовать за неисполнение мер гражданами, а 18 октября из-за критического прироста случаев заражения Минздрав приостановил оказание плановой медицинской помощи – последний раз такое случилось в декабре, во время пика распространения коронавируса в Белоруссии.

Однако уже 19 октября президент Александр Лукашенко выступил с разгромной речью в отношении главы Министерства здравоохранения по теме "намордников" от COVID-19, потребовав вернуть плановую медпомощь, не принуждать к вакцинации и прекратить проверки масочного режима в стране. 

В опубликованном в четверг Минздравом сообщении указывается, что теперь носить маски при посещении большинства объектов и организаций не требуется. 

"Исключено требование к обязательности использования физическими лицами средств индивидуальной защиты при посещении объектов, организаций, автомобильного, за исключением автомобилей личного пользования, воздушного, водного, железнодорожного транспорта, включая метрополитен", – пояснили в ведомстве. 

За все время пандемии в Белоруссии, согласно официальной статистике, заболело более 580 тысяч граждан. По данным на 21 октября, за сутки число заразившихся увеличилось на 2 тысячи человек. 

Источник: Минздрав Белоруссии ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
Гость319954
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М
идиот с усами совсем с катушек сьезжает
а ведь опять будет денег просить на медицину
А если получит, то потратит на себя-любимого и силовиков
М
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идиот с усами совсем с катушек сьезжает
а ведь опять будет денег просить на медицину
Гость319954
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Понятно, трясутся за свои шкуры, и не думают о том, что прежде всего врачей слушать надо, а не человека, которым только личная месть движет
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