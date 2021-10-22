В Подмосковье назвали города с наибольшим числом новых заболевших коронавирусом

За сутки в регионе зафиксировано почти 2,5 тысячи случаев

В Подмосковье назвали антилидеров по заболеваемости коронавирусом.

Так, большего всего новых случаев выявили в Мытищах и Балашихе – по 149 и 162 случая соответственно. В Люберцах за сутки инфекцию подцепили 127 человек, в Раменском округе заболевших на одного меньше – 126 положительных тестов на COVID-19.

Всего в регионе выявили 2 428 новых случаев, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

За минувшие сутки в стране был зафиксирован 37 141 новый случай.