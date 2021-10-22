В Подмосковье назвали города с наибольшим числом новых заболевших коронавирусом

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В Подмосковье назвали антилидеров по заболеваемости коронавирусом.
Так, большего всего новых случаев выявили в Мытищах и Балашихе – по 149 и 162 случая соответственно. В Люберцах за сутки инфекцию подцепили 127 человек, в Раменском округе заболевших на одного меньше – 126 положительных тестов на COVID-19.
Всего в регионе выявили 2 428 новых случаев, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".
За минувшие сутки в стране был зафиксирован 37 141 новый случай.
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