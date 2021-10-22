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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, который интересует каждого гражданина России: будут ли в стране введены более строгие карантинные ограничения.
Высокопоставленный госслужащий обнадежил россиян, заявив, что у федеральных властей пока нет таких намерений.
Впрочем, пресс-секретарь российского лидера отметил, что в случае серьезного ухудшения эпидемиологической обстановки власти будут вынуждены усиливать ограничительные меры, передает "Радио 1".
Ранее прирост заболевших COVID-19 в нашей стране опять обновил антирекорд. В России заразился еще 37 141 гражданин.
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