В Кремле оценили возможность введения более жесткого локдауна

Мнением на этот счет поделился Дмитрий Песков

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, который интересует каждого гражданина России: будут ли в стране введены более строгие карантинные ограничения.

Высокопоставленный госслужащий обнадежил россиян, заявив, что у федеральных властей пока нет таких намерений.

Впрочем, пресс-секретарь российского лидера отметил, что в случае серьезного ухудшения эпидемиологической обстановки власти будут вынуждены усиливать ограничительные меры, передает "Радио 1".

Ранее прирост заболевших COVID-19 в нашей стране опять обновил антирекорд. В России заразился еще 37 141 гражданин.

Источник: Интерфакс ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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