Часть предприятий и компаний продолжат работу в обычном режиме, несмотря на общие ограничения из-за COVID-19

Работу бизнеса в Московской области приостановят только на период с 28 октября по 7 ноября. Это подтвердила министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Она уточнила, что локдаун коснется только некоторых сфер. В частности, будут закрыты детские игровые комнаты, СПА-салоны и фитнес, кафе и рестораны, розничная торговля. Не будут оказываться бытовые услуги населению, стоматологическую помощь можно будет получить только в экстренных случаях.

При этом часть компаний продолжит работу в обычном режиме:

"Работа предприятий, которые являются системообразующими, предприятия непрерывного цикла не приостанавливаются",

– приводит сайт "Подмосковье сегодня" слова чиновницы.

Между тем, с 25 октября жители Московской области старше 60 лет должны оставаться дома. Кроме того, работодатели обязаны перевести на удаленку не менее 30% непривитых сотрудников.

Накануне об ограничительных мерах в период с 28 октября и после 8 октября объявили в Москве.