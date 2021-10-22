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Работу бизнеса в Московской области приостановят только на период с 28 октября по 7 ноября. Это подтвердила министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.
Она уточнила, что локдаун коснется только некоторых сфер. В частности, будут закрыты детские игровые комнаты, СПА-салоны и фитнес, кафе и рестораны, розничная торговля. Не будут оказываться бытовые услуги населению, стоматологическую помощь можно будет получить только в экстренных случаях.
При этом часть компаний продолжит работу в обычном режиме:
"Работа предприятий, которые являются системообразующими, предприятия непрерывного цикла не приостанавливаются",
– приводит сайт "Подмосковье сегодня" слова чиновницы.
Между тем, с 25 октября жители Московской области старше 60 лет должны оставаться дома. Кроме того, работодатели обязаны перевести на удаленку не менее 30% непривитых сотрудников.
Накануне об ограничительных мерах в период с 28 октября и после 8 октября объявили в Москве.
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