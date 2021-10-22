Собянин объяснил необходимость введения "длинных" выходных в Москве

Собянин объяснил необходимость введения "длинных" выходных в Москве
Сергей Собянин. Фото: Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства Москвы / АГН «Москва»
В ближайшие дни может наступить рекорд заболеваемости, считает градоначальник

Нерабочая неделя в столице объявлена для того, чтобы оперативно справиться с темпами распространения коронавирусной инфекции. Никакие иные меры в виде QR-кодов не обеспечат ожидаемого эффекта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Как указал градочанальник, нерабочий период обеспечит оперативному штабу такую возможность. Объявление о выходных стало для властей вынужденной мерой в пик заболеваемости. Поэтому необходимо принимать экстренные действия по борьбе с инфекцией, о чем Собянин заявил в эфире "России 1".

Глава города также спрогнозировал, что в ближайшие дни в российской столице могут наступить рекордные показатели по заболеваемости коронавирусом с самого начала пандемии. В пользу такого развития событий говорит "большая синергия" из-за осенней волны остро-респираторных заболеваний, которая накладывается на штамм "Дельта".

Ограничительные меры необходимо вводить постепенно, чтобы минимизировать финансовые потери. Во время введения QR-кодов, указал Собянин, падение выручки бизнеса доходило до 80 процентов, однако длительная перспектива подобных мер грозит колоссальными убытками для российской экономики.

Источник: Вести ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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