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В Московской области эпидемиологическая обстановка остается достаточно напряженной. По словам министра здравоохранения региона Светланы Стригунковой, заболеваемость растет седьмую неделю подряд.
Стригункова отметила, что четвертая волна коронавируса в Подмосковье стала самой тяжелой из всех. Госдеятель добавила – уже побиты рекорды по числу зараженных и госпитализированных, уточняет РИАМО.
Глава регионального Минздрава отметила, что количество заболевших скорее всего будет стремительно расти вплоть до декабря, передает тот же источник.
Замедлить суточный прирост помогут ограничительные меры, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".
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