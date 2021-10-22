Эпидситуация в Подмосковье ухудшается седьмую неделю подряд – Стригункова

Уже побиты все рекорды по числу зараженных и госпитализированных

В Московской области эпидемиологическая обстановка остается достаточно напряженной. По словам министра здравоохранения региона Светланы Стригунковой, заболеваемость растет седьмую неделю подряд.

Стригункова отметила, что четвертая волна коронавируса в Подмосковье стала самой тяжелой из всех. Госдеятель добавила – уже побиты рекорды по числу зараженных и госпитализированных, уточняет РИАМО.

Глава регионального Минздрава отметила, что количество заболевших скорее всего будет стремительно расти вплоть до декабря, передает тот же источник. 

Замедлить суточный прирост помогут ограничительные меры, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Анастасия ГОРЮНОВА
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