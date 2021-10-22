Власти расширили перечень необходимых документов для заселения в отели

Власти Крыма приняли решение о введении дополнительных мер по размещению туристов в отелях. Теперь россиянам необходимо предоставить не только QR-код, но и отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за три дня до заселения, а также сертификат о вакцинации.

Номер в отеле можно забронировать лишь при наличии QR-кода, который необходимо предъявить персоналу. Допуск к массовым мероприятим на территории республики доступен лишь совершеннолетним россиянам, имеющим указанные документы.

Свадьбы в Крыму можно проводить с 25 октября по предварительной записи с максимальным числом участников в десять человек.