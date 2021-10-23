От ковида умерли 1075 человек за сутки

Цифры по заболеваемости COVID-19 в России продолжают огорчать. Так, за последние 24 часа зараженных стало на 37 678 человек больше. Всего положительный тест за все время эпидемии сдали 8 205 983 жителей страны.

Тяжелой остается ситуация в Москве, которая возглавляет антирейтинг. В столице на самоизоляцию ушли 7803 горожан. В Санкт-Петербурге тоже непростая ситуация – в городе у 3360 россиян подтвердили наличие инфекции. В Московской области 2783 жителей заболели ковидом.

Число летальных исходов за сутки все еще остается высоким. На этот раз не стало 1075 пациентов. Всего болезнь не смогли одолеть 229 528 россиян.

К счастью, выздоровевших тоже много. К привычной жизни за последние 24 часа вернулись 26 077 жителей страны. За все время излечились 7 143 137 человек.