В Санкт-Петербурге объявили локдаун из-за коронавируса

В Северной столице временно закроется общепит

В Санкт-Петербурге вслед за Москвой вводится локдаун. С 30 октября по 7 ноября в городе не будет работать общепит и объекты розничной торговли. Это не коснется продовольственных магазинов и аптек, сообщили власти.

Горожане не смогут посещать фитнес-центры, аквапарки, бассейны, океанариумы и другие досуговые места. Театры и музеи продолжат работу, но пускать туда будут лишь посетителей с QR-кодами или справкой о медотводе от вакцинации. 

Также будут запрещены развлекательные и спортивные мероприятия. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА
новости партнеров

Молдавия отказалась возвращать России долг в 700 миллионов долларов и теперь останется без газа

Тем временем в стране уже наблюдается дефицит голубого топлива

"У нас есть кое-что получше": китайцы поддержали слова Путина о создании военного союза

Странам хватает взаимного доверия и добрососедства, заявили пользователи

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей