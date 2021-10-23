Курс рубля
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В Санкт-Петербурге вслед за Москвой вводится локдаун. С 30 октября по 7 ноября в городе не будет работать общепит и объекты розничной торговли. Это не коснется продовольственных магазинов и аптек, сообщили власти.
Горожане не смогут посещать фитнес-центры, аквапарки, бассейны, океанариумы и другие досуговые места. Театры и музеи продолжат работу, но пускать туда будут лишь посетителей с QR-кодами или справкой о медотводе от вакцинации.
Также будут запрещены развлекательные и спортивные мероприятия.
Тем временем в стране уже наблюдается дефицит голубого топлива
Странам хватает взаимного доверия и добрососедства, заявили пользователи