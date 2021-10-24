Статистика по коронавирусу в России на 24 октября

Статистика по коронавирусу в России на 24 октября
Фото: Maksim Konstantinov/www.globallookpress.com
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От ковида за сутки погибло 1 072 человека

Оперштаб обнародовал свежие данные по ковиду в Москве и России. 

За истекшие сутки от коронавируса умерло 1 072 заболевших. Зарегистрировано 35 660 случаев ковида. Выздоровели за это время 22 784 пациента.

  • По информации к утру 24 октября, на первом месте по заболеваемости – столица. В Москве за последние 24 часа заразились 5279 человек.
  • На второй строчке Петербург, где положительные результаты тестов получили 3297 человек.
  • Третье место занимает Московская область с 3030 заболевшими.

За все время пандемии в России от ковида погибло 230 600 заразившихся. Зафиксировано 8 241 643 случая. Медикам удалось вылечить  7 165 921 пациента.

Источник: Оперштаб Москвы ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

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