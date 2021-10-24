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Оперштаб обнародовал свежие данные по ковиду в Москве и России.
За истекшие сутки от коронавируса умерло 1 072 заболевших. Зарегистрировано 35 660 случаев ковида. Выздоровели за это время 22 784 пациента.
За все время пандемии в России от ковида погибло 230 600 заразившихся. Зафиксировано 8 241 643 случая. Медикам удалось вылечить 7 165 921 пациента.
Тем временем в стране уже наблюдается дефицит голубого топлива
Европейцам следует сплотиться для борьбы с доминирующим поставщиком газа, заявил он