От ковида за сутки погибло 1 072 человека

Оперштаб обнародовал свежие данные по ковиду в Москве и России.

За истекшие сутки от коронавируса умерло 1 072 заболевших. Зарегистрировано 35 660 случаев ковида. Выздоровели за это время 22 784 пациента.

По информации к утру 24 октября, на первом месте по заболеваемости – столица. В Москве за последние 24 часа заразились 5279 человек.

На второй строчке Петербург, где положительные результаты тестов получили 3297 человек.

Третье место занимает Московская область с 3030 заболевшими.

За все время пандемии в России от ковида погибло 230 600 заразившихся. Зафиксировано 8 241 643 случая. Медикам удалось вылечить 7 165 921 пациента.