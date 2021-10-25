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Ситуация с коронавирусом в России остается крайне напряженной. Чтобы замедлить суточный прирост, власти некоторых регионов с 25 октября ввели нерабочие дни.
С понедельника на вынужденные выходные ушли жители Воронежской, Нижегородской, Новгородской, Самарской и Курской областей, а также Пермского края. Предварительно период нерабочих дней продлится до 7 ноября. Однако если эпидемиологическая обстановка продолжит ухудшаться, власти будут вынуждены продлить "коронавирусные каникулы".
Напомним, в Москве и в Подмосковье выходные начнутся с 28 октября.
В столице ввели ряд ограничений для пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями. Им рекомендовано соблюдать домашний режим, передает "Пятый канал".
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