Статистика по коронавирусу в России на 25 октября

Статистика по коронавирусу в России на 25 октября
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва
Скончались 1069 россиян

По последним данным, за прошедшие сутки в России выявили еще 37 930 россиян, подхвативших коронавирусную инфекцию. По информации оперативного штаба по борьбе с COVID-19, с начала пандемии коронавирусом заболели свыше 8 млн жителей страны.

Лидерство по дневному приросту все так же остатеся за российской столицей. В Москве за день выявили 7778 новых случаев. Второе место удерживает Московская область с 3127 заболевшими. Третье место остается за Петербургом – дневной прирост заболеваемости в регионе составил 2693 случая.

Медикам удалось за прошедший день успешно вылечить 20 690 граждан. По состоянию на 25 октября, зафиксировано еще 1 069 летальных исходов.

Всего за все время пандемии в Российской Федерации зафиксировано 8 279 573 случаев заражения. Врачи смогли успешно вылечить 7 186 611 россиян. От инфекции скончались 231 669 граждан.

С 25 октября в ряде российских регинов объявлены нерабочие дни. Выходные сейчас в шести субъектах, включая Пермский край и Воронежскую область. Пока что нерабочий период действует до 7 ноября, однако при ухудшении эпидемиологической ситуации власти могут его продлить.

Источник: Оперштаб ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
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