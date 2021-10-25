Путин распорядился дать россиянам два выходных за вакцинацию

Глава государства рекомендовал региональным властям принять новые меры против эпидемии коронавируса

Россиянам, которые идут на прививку от COVID-19, должны получать по два дополнительных выходных дня с сохранением заработной платы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в понедельник, 25 октября. Он уже дал соответствующее поручение главам регионов и руководителям предприятий. О приведении данного решения в исполнение губернаторы должны доложить до 15 ноября.

Кроме этого, глава государства сделал еще ряд распоряжений, направленных на борьбу с пандемией коронавируса в РФ.

Так, все россияне старше 60 лет, не вакцинированные против коронавирусной инфекции, двсе работающие россияне старше 60 лет и люди с хроническими заболеваниями должны на месяц уйти на удаленку. Ожидается, что за это время все они пройдут полный цикл вакцинации. За исключением, естественно, граждан, имеющих медицинский отвод от прививки.

На изоляцию должны уходить не только граждане с подтвержденным ковидом, но и люди, у которых это заболевание только подозревается, а также все лица, контактировавшие с ними.

Региональные власти вместе с Роспотребнадзором должны обеспечить контроль за соблюдением населением "масочного" режима и социальной дистанции.

Мероприятия развлекательного характера в вечернее и ночное время должны быть прекращены. Рестораны, кафе и клубы ночью также не смогут принимать посетителей с 23:00 до 6 часов утра.

Во всех видах общественного транспорта, включая такси, и в других местах скопления людей должна проводиться регулярная дезинфекция.

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