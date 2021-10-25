Назван способ победить новый штамм коронавируса

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Единственное спасение - в прививке

Коронавирус вновь мутировал. У дельта-штамма появилось свое ответвление – АY.4.2. Его уже зафиксировали в Москве и области. Рост заражений этим штаммом не удастся сдержать, если не предпринять необходимые меры.

Доцент кафедры физики живых систем и кафедры биофизики МФТИ в Долгопрудном Олег Батищев рассказал интернет-порталу "Подмосковье сегодня", что победить штамм может общий иммунитет. Регион должен достичь 80% вакцинации против ковида, чтобы ситуация не стала катастрофической к Новому году.

Этот штамм, по словам эксперта, также обладает высокой смертностью, как и дельта.  

Полина ИВАНОВА

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