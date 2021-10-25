Всего в регионе за сутки зафиксировали 3127 новых случаев заражения

Оперативный штаб по Московской области по борьбе с коронавирусом отчитался о ситуации с эпидемией в регионе на 25 октября 2021 года. Так, на первом месте антирейтинга – Одинцовский округ, там 378 заболевших за сутки.

На второй строчке разместились Мытищи, там зафиксировано 256 новых случаев заражения ковидом. Положительные тесты на COVID-19 сдали 227 жителей Солнечногорска.

Непростая ситуация также сложилась в Химках (203 человека, ушедших на самоизоляцию), Подольске (192), Домодедово (168) и Королеве (133), передает интернет-портал "Подмосковье сегодня".