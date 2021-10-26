Свежая статистика по коронавирусу в России на 26 октября

Свежая статистика по коронавирусу в России на 26 октября
Фото: Софья Сандурская/АГН Москва
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За сутки заразились еще 36 446 человек

Эпидемиологическая обстановка в России остается напряженной. Примером этому служат свежие данные по коронавирусу, опубликованные Оперативным штабом. Так, за последние 24 часа положительный тест на ковид сдали 36 446 человек. С момента начала пандемии заразу подхватили 8 316 019 россиян.

За сутки количество выздоровевших увеличилось на 26 973. В общей сложности COVID-19 победили 7 213 584 человека.

Число летальных исходов за сутки все еще остается высоким. На этот раз скончались 1 106 граждан РФ. Всего вирус унес жизни 232 775 соотечественников.

Рассмотрим распределение новых случаев по регионам. Первое место по суточному приросту остается за Москвой. Там на карантин ушли 6074 жителя "златоглавой". Следом идет Московская область с 2930 заразившимися. Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург, где коронавирус диагностировали у 2735 человек. 

Ранее доцент кафедры физики живых систем и кафедры биофизики МФТИ Олег Батищев рассказал, как победить новый штамм коронавируса. 

Источник: Оперативный штаб ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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