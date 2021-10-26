Часть переболевших коронавирусом россиян останутся без QR-кода

Часть переболевших коронавирусом россиян останутся без QR-кода
Фото: mos.ru
Чтобы получить заветный электронный сертификат, необходим официальный диагноз

Жители Российской Федерации могут получить QR-код о перенесенной коронавирусной инфекции лишь в случае обращения к врачу при положительном результате. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора в Тульской области Марина Безбородова.

Как отмечает источник, в СМИ обратился местный житель, тремя неделями ранее почувствовавший недомогание. Мужчина сообщил журналистам, что на работе ему было предложено пройти платный ПЦР-тест с дальнейшей компенсацией. Результат оказался положительным, сотрудник перешел на самоизоляцию. У проживающей с ним мамы также оказался положительный результат, и она ушла на больничный. По месту жительства пришел врач, выдавший необходимые лекарства. Однако по истечении двухнедельного срока отметки у мужчины на госуслугах о перенесенном ковиде не появилось.

Как указала глава регионального Роспотребнадзора, сдача теста и получение последующего результата не соответствует постановке диагноза. Последним занимается медик, к которому необходимо обратиться за подтверждением упомянутого заключения. К примеру, сдача крови для проверки уровня гемоглобина не станет определяющим фактором для диагноза – этим занимается лишь лечащий врач.

Частные клиники передают информацию о положительных результатах в Роспотребнадзор, который уже перенаправляет данные в поликлинику, а затем уведомляет пациента о необходимости самоизоляции. Однако дело в том, что ведомство не вносит информацию в медкарты россиян. Эта прерогатива остается за врачом, к которому может обратиться пациент.

Более того, "коронавирус" как диагноз фиксируется в истории болезни с отдельной кодировкой, которая отличается из-за формы заболевания. По этой же причине необходимо обращаться к медикам даже с легкой симптоматикой.

"В описанном же случае молодой человек не обращался за медпомощью сам, поэтому и данных о том, что он болел, нет", – указала Безбородова.

Ранее президент России поручил выделить россиянам два выходных на прохождение вакцинации.

Источник: Myslo ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
Гость325323
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Ничего не понял! Та написано же - по месту жительства пришел врач! Он что сам пришел, по своей инициативе? Значит была регистрация. Надо не покрывать халатность своих коллег, а устранять проблему.
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