В Хакасии объявлены пока что самые жесткие ограничения из-за эпидемии в стране

В Хакасии вводятся жесткие ограничения на фоне бушующей эпидемии ковида. Так, с 28 октября по 7 ноября в трех крупных городах, в том числе Абакане, не будет работать общественный транспорт.

Как сообщают власти региона, люди старше 60 лет отправляются на самоизоляцию. В этот же период с 22 часов вечера до шести утра покидать места пребывания нельзя за некоторым исключением.

Магазины и общепит не будут работать. Открытыми останутся аптеки и продовольственные магазины.