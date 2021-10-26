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В Хакасии вводятся жесткие ограничения на фоне бушующей эпидемии ковида. Так, с 28 октября по 7 ноября в трех крупных городах, в том числе Абакане, не будет работать общественный транспорт.
Как сообщают власти региона, люди старше 60 лет отправляются на самоизоляцию. В этот же период с 22 часов вечера до шести утра покидать места пребывания нельзя за некоторым исключением.
Магазины и общепит не будут работать. Открытыми останутся аптеки и продовольственные магазины.
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