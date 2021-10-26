Непривитых жителей Севастополя перестанут выпускать из города

Правило будет действовать во время нерабочих дней

Власти Севастополя решили ограничить выезд из города с 30 октября по 7 ноября. 

Во время нерабочих дней уехать из населенного пункта просто так не получится. Сделать это можно будет только в случае, если на руках имеется QR-код, документ о перенесенном COVID-19 или справка о медотводе вместе с отрицательным ПЦР-тестом. Для въезда в Севастополь потребуется аналогичный набор документов. 

На границах будут установлены специальные пункты контроля. Власти прибегли к такой мере, чтобы сократить распространение коронавирусной инфекции.  

Ранее стало известно, что в одном из российских регионов вводят комендантский час на период нерабочих дней. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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