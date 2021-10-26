В округе 303 человека заболели COVID-19

Мособлштаб по коронавирусу отчитался о ситуации в регионе на 26 октября, вторник. Так, непростая ситуация сложилась не только в Одинцово, но и в Балашихе. Там 177 жителей сдали положительные тесты на ковид.

Неутешительные цифры продолжает демонстрировать Солнечногорск (167 заболевших за сутки), Мытищи (157), Люберцы (140) и Подольск (138).

Всего в Московской области за последние 24 часа заразились COVID-19 2930 человек, сообщает интернет-портал "Подмосковье сегодня".