Законы коронавирусной эры выводят Батьку из себя

Белорусский лидер Александр Лукашенко снова отличился. Главнокомандующий Республики изначально с большим скепсисом относился к пандемии COVID-19. Батька считает бесполезными маски и перчатки и активно демонстрирует это на публике. Очередной инцидент произошел во время визита президента в Лидскую больницу.



Рабочее посещение медицинского учреждения состоялось 26 октября. На пороге больницы окружавшие президента чиновники стали настоятельно просить его скрыть лицо под защитной маской. Лукашенко это явно не понравилось. Громче всех санитарные требования отстаивал глава Минздрава Дмитрий Пиневич.

Несмотря на все усилия, Александру Григорьевичу пришлось сдаться. С явным раздражением он достал маску из упаковки и нервными движениями начал натягивать ее на лицо. В итоге сначала он сделал это неправильно. В конце концов, общими усилиями чиновников удалось заставить Батьку защитить лицо от возможно блуждающих в воздухе вирусов.

Следующий этап – обработка рук антисептиком обещал стать последней каплей в чаше терпения Лукашенко. Ситуация явно была на грани. Он с явным недовольством сунул руки сотруднику, который обработал их дезинфицирующей жидкостью. В это время бесстрашные чиновники давали Лукашенко рекомендации по поводу того, как нужно поправить маску.

В итоге президент совсем взбесился, выхватил антисептик у работника больницы и обпшикал себя им с ног до головы. Мол, теперь, от него должны отстать, раз он полностью защищен от всех вирусов. После этого делегация смогла приступить к работе.

К слову, недавно пресс-секретарша президента Наталья Эйсмонт объяснила, что подобным поведением глава государства подчеркивает, что все санитарные нормы должны быть добровольными.