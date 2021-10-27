Москва задает тон: около 20 российских регионов введут жесткий локдаун - СМИ

Москва задает тон: около 20 российских регионов введут жесткий локдаун - СМИ
Фото: АГН «Москва» / Сергей Киселев
В нескольких городах отменят общественный транспорт

Порядка двадцати российских регионов готовятся к введению жестких антикоронавирусных ограничений вслед за столицей -  на этот раз в виде комендантского часа, блокпостов и QR-кодов в общественном транспорте. Часть субъектов решила пойти по более мягкому сценарию, во многих остается возможность продления мер после 7 ноября.

Администрации регионов, указывает источник, все так же ориентируются на Москву, стараясь принимать аналогичные меры. Во время "коронавирусных выходных" в субъектах будут закрыты ТЦ с местами массового посещения. В Тюменской области, кстати, будут работать лишь предприятия с непрерывным циклом.

А в Омской области с 20 ноября вводятся QR-коды для использования общественного транспорта. Местные власти таким образом намерены добиться вакцинации жителей и снижения нагрузки на больничные койки. Однако, указывает инсайдер для URA.ru, сохраняются опасения того, что подобные меры могут вызвать у местных жителей протест – все-таки до подобного шага не додумывался еще ни один субъект.

Источник, близкий к принимаемым в администрации Севастополя решениям, утверждает, что на въезде в город установят блокпосты. Въезжать и выезжать можно будет лишь прошедшим вакцинацию или имеющим отрицательный результат ПЦР-теста.

Однако большинство субъектов действуют по прежней схеме – в основном дело ограничивается закрытием непродовольственных магазинов, сетей общественного питания и рядом ТЦ. В Ставрополье антиковидные меры намерены отменить уже после 8 нояюря. Глава региона Владимир Владимиров очень не хотел вводить ограничения – в регион едут туристы, в ноябре ожидается уже наплыв. 

Впервые комендантский час вводит Хакасия – для жителей будет действовать ограничение на выход из дома в период с 10 часов вечера до 6 утра. А Черногорск, Абакан и Саяногорск закрывают общественный транспорт.

Источник: URA.ru ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
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