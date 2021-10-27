Статистика по коронавирусу в России на 27 октября

Статистика по коронавирусу в России на 27 октября
Фото: Aleksander Polyakov / Global Look Press / www.globallookpress.com
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За сутки вирус унес жизни 1 123 человек

Специалисты продолжают бороться с распространением коронавирусной инфекции в России. Оперативный штаб опубликовал актуальную информацию о заболевших COVID-19. Так, за последние 24 часа заразу подхватили еще 36 582 россиянина. За все время пандемии коронавирус диагностировали у 8 352 601 человека.

За минувшие сутки количество выздоровевших увеличилось на 29 151. В общей сложности победу над ковидом одержали 7 242 735 соотечественников.

За весь период буйства эпидемии скончались 233 898 человек. Из них 1 123 умерли за последние 24 часа.

Лидером по суточному приросту остается Москва. Там на карантин ушли 5789 горожан. На втором месте Санкт-Петербург, где за сутки заболели еще 2913 человек. Замыкает тройку лидеров Московская область с 2670 заразившимися.

Ранее стало известно о том, что около 20 российских регионов вслед за Москвой введут жесткий локдаун. 

Источник: Оперативный штаб ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
Гость325696
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Народ, вы либо глупы,либо ОТСТАЛЫЕ как в 14-15 веках! В ЕС уже 80% привитых ОБЕИМИ прививками.И 90% в ЕС СЕЙЧАС заражаются НЕПРИВИТЫЕ люди. А те 10%, которые привиты,но заразились,просто имеют слабый иммунитет, поэтому и заболевают (н-р,старые,больные,или сидящие дома без закалки на свежем воздухе,хроники...).НАДО всем прививаться, КАК ПРИ СОЦИАЛИЗМЕ ОТ ОСПЫ-ОБЯЗАТЕЛЬНО ! И ковид на 95% будет побежден.Не нужны ваши рассуждения,народ! P.S. Живу 12 лет в ЕС и ЗНАЮ, что пишу.К Новому 22г. в ЕС будут привиты ВСЕ.Продвинутый менталитет,качественные прививки, плюс никто не ворует и не обманывает.
Шаман
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Москва и Питер не только лидеры по заражению и смертности, они еще и лидеры по вакцинированности, там по половине населения уже привиты! Вопрос: какой тогда толк от прививки, если ковид шагает все громче и даже не замечает усилий вакцинации. Ау гамалейцы, что за физраствор у вас в шрпицах?
Вячеслав Москва
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“…Лидером по суточному приросту остается Москва…” – не факт, если учесть, что в Первопрестольной проживает народу в 2.35 раза больше, чем в Питере.
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