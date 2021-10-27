За сутки вирус унес жизни 1 123 человек

Специалисты продолжают бороться с распространением коронавирусной инфекции в России. Оперативный штаб опубликовал актуальную информацию о заболевших COVID-19. Так, за последние 24 часа заразу подхватили еще 36 582 россиянина. За все время пандемии коронавирус диагностировали у 8 352 601 человека.

За минувшие сутки количество выздоровевших увеличилось на 29 151. В общей сложности победу над ковидом одержали 7 242 735 соотечественников.

За весь период буйства эпидемии скончались 233 898 человек. Из них 1 123 умерли за последние 24 часа.

Лидером по суточному приросту остается Москва. Там на карантин ушли 5789 горожан. На втором месте Санкт-Петербург, где за сутки заболели еще 2913 человек. Замыкает тройку лидеров Московская область с 2670 заразившимися.

Ранее стало известно о том, что около 20 российских регионов вслед за Москвой введут жесткий локдаун.