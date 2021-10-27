В России разрешили одновременно вводить "Спутник Лайт" и вакцину против гриппа

Исследования показали, что эффективность обоих препаратов не снижается

Министерство здравоохранения РФ разрешило одновременно вводить две вакцины – "Спутник Лайт" и один из препаратов против гриппа. Об этом сообщает "Интерфакс".

Изменения были внесены в инструкцию к "Спутнику Лайт".

В ходе доклинических исследований ученые выяснили, что однокомпонентная вакцина против COVID-19 и средство для профилактики гриппа могут спокойно взаимодействовать друг с другом. При этом эффективность обоих препаратов не снижается.

А вот смешивание "Спутника Лайт" с другими препаратами не допускается, передает телеканал "360"

Источник: Интерфакс ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
новости партнеров

Россия сделала Молдавии новое предложение по газовому контракту - СМИ

Москва использует вопрос с поставками для урегулирования политической ситуации с Кишиневым, утверждает источник

Поляки пришли в ужас от заявлений вице-премьера о войне с Россией и Белоруссией

Народ отказался верить в победу собственной армии

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей