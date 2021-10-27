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Министерство здравоохранения РФ разрешило одновременно вводить две вакцины – "Спутник Лайт" и один из препаратов против гриппа. Об этом сообщает "Интерфакс".
Изменения были внесены в инструкцию к "Спутнику Лайт".
В ходе доклинических исследований ученые выяснили, что однокомпонентная вакцина против COVID-19 и средство для профилактики гриппа могут спокойно взаимодействовать друг с другом. При этом эффективность обоих препаратов не снижается.
А вот смешивание "Спутника Лайт" с другими препаратами не допускается, передает телеканал "360".
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