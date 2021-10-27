Квартиры среди прошедших вакцинацию москвичей разыграют 27 октября

Квартиры среди прошедших вакцинацию москвичей разыграют 27 октября
Фото: Виктор Лисицын/GLOBAL LOOK press
В течение пяти недель обладателями новых однушек в столице в рамках акции станут 10 человек

Первый розыгрыш квартир в рамках стимулирующей акции "Вакцина – твой ключ к здоровью!" состоится в среду, 27 октября. Обладателями призов станут двое жителей Москвы, получившие первый компонент вакцины от коронавируса или прошедшие ревакцинацию с 18 по 24 октября.

Розыгрыш будет транслировать в прямом эфире телеканал "Москва 24". Самостоятельно проверить, попал ли в число победителей, можно на специальном сервисе на портале mos.ru.

Акция продлится пять недель. Каждую среду будет разыгрываться по две однокомнатных квартиры среди тех москвичей, кто сделает прививку в период с 18 октября по 21 ноября. Заключительный розыгрыш состоится 24 ноября 2021 года.

Пожилые москвичи, помимо возможности выиграть квартиру, получат подарочный набор "С заботой о здоровье" или денежный эквивалент в размере 10 тыс.рублей.

Бесплатно поставить вакцину от коронавируса можно по записи в районной поликлинике или в пунктах вакцинации в торговых центрах и других общественных местах.

Источник: mos.ru
Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
По теме

Россия сделала Молдавии новое предложение по газовому контракту - СМИ

Москва использует вопрос с поставками для урегулирования политической ситуации с Кишиневым, утверждает источник

Поляки пришли в ужас от заявлений вице-премьера о войне с Россией и Белоруссией

Народ отказался верить в победу собственной армии

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей