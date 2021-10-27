Квартиры среди прошедших вакцинацию москвичей разыграют 27 октября

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Первый розыгрыш квартир в рамках стимулирующей акции "Вакцина – твой ключ к здоровью!" состоится в среду, 27 октября. Обладателями призов станут двое жителей Москвы, получившие первый компонент вакцины от коронавируса или прошедшие ревакцинацию с 18 по 24 октября.
Розыгрыш будет транслировать в прямом эфире телеканал "Москва 24". Самостоятельно проверить, попал ли в число победителей, можно на специальном сервисе на портале mos.ru.
Акция продлится пять недель. Каждую среду будет разыгрываться по две однокомнатных квартиры среди тех москвичей, кто сделает прививку в период с 18 октября по 21 ноября. Заключительный розыгрыш состоится 24 ноября 2021 года.
Пожилые москвичи, помимо возможности выиграть квартиру, получат подарочный набор "С заботой о здоровье" или денежный эквивалент в размере 10 тыс.рублей.
Бесплатно поставить вакцину от коронавируса можно по записи в районной поликлинике или в пунктах вакцинации в торговых центрах и других общественных местах.
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