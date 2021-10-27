Эксперты подчеркнули, что данные меры призваны защитить жизнь и здоровье горожан

Вскоре в Москве и других городах России начнет действовать особый режим нерабочих дней. Его цель – разорвать цепочки заражений и улучшить эпидемиологическую ситуацию в государстве. Специалисты столичного оперштаба по борьбе с инфекцией дали подробные разъяснения по поводу ряда моментов, связанных с вынужденными выходными.



В первую очередь, специалисты отметили, что особый режим с 28 октября по 7 ноября коснется всех столичных компаний. Исключены только предприятия, которые обеспечивают работу городской инфраструктуры. Также продолжат функционировать организации непрерывного цикла и некоторые другие отдельно выделенные учреждения.

Сообщается, что особый режим не коснется работы поликлиник, они продолжат функционировать, как в обычное время. А вот зубные врачи будут оказывать только экстренную помощь.

В оперштабе отметили, что период длинных выходных можно использовать для вакцинации – все профильные пункты продолжат свою работу.

Небольшие продуктовые лавки, также как и крупные магазины, останутся открытыми. При условии, если их ассортимент не менее чем на 30% состоит из товаров, особо важных для обеспечения комфортной жизни людей. В то же время все остальные торговые точки закроют. Магазины бытовой техники или строительных материалов

(как и любые другие торговые организации) смогут продолжить свою работу в режиме доставки товаров.

Кафе и рестораны, а также школы и детские сады работать в обозначенный период не будут. Также свои двери закроют салоны красоты, спортивные залы, бани и сауны. Автосервисы, химчистки и прачечные тоже приостановят свою деятельность.