Коронавирус в России: главное

Коронавирус в России: главное
Фото: Andrea Canali/EPA/ТАСС
продолжениеВ одном из регионов России заканчивается вакцина "Спутник Лайт"
Последние новости о заболеваемости COVID-19 в нашей стране

К 28 октября 2021 года число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 245 миллионов.

Коронавирус в России: последние новости


По данным на 28.10.2021, в РФ зарегистрировано 8 392 697 случаев инфицирования коронавирусом. За последние сутки инфекцию подхватили еще 40 096 человек. Вылечить специалистам удалось 7 272 053 россиянина, пандемия унесла жизни 235 057 пациентов, в том числе 1 159 человек скончались за последние сутки.

Эпидемия COVID-19 началась в России в марте 2020 года. Чтобы ограничить распространение инфекции, президент Владимир Путин объявил нерабочими апрель и начало мая. Это не коснулось сотрудников продуктовых магазинов, аптек и предприятий, производящих товары первой необходимости. Также были приняты меры для поддержки населения.

С 12 мая в стране завершился период нерабочих дней. Однако в дальнейшем Владимир Путин поручил главам субъектов принимать самостоятельные решения по  режиму самоизоляции, карантину и иным ограничениям. 

В сентябре 2020 г. рост заболеваемости коронавирусом в РФ вновь усилился, в связи с чем в регионах опять вернули строгий масочный режим.

В декабре 2020 г. в стране началась массовая вакцинация. Благодаря этому зимний и весенний период России удалось пройти легче, чем Европе и другим регионам мира. В начале мая 2021 г. президент РФ объявил 10-дневный период нерабочих дней, чтобы сократить количество социальных контактов и предотвратить усиление эпидемии. Мера дала краткосрочный эффект. 

В июне 2021 г. в РФ был зафиксирован резкий рост числа новых инфицирований. Распространение болезни вызвала индийская мутация COVID-19 – штамм "дельта", для которого характерно более быстрое развитие тяжелых патологий легких.

Специалисты объявили, что остановить эпидемию реально только в условиях сформированного коллективного иммунитета. Для этого 60-80% населения должны поставить вакцину. Первой обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан объявила Москва, затем ее примеру последовали и другие регионы.  

Коронавирус в Москве

По данным на 28.10.2021, в Москве COVID-19 выявили за весь период у 1 795 010 жителей, в том числе за последние сутки заболели 8 440 человек. В общей сложности, в столице умерли 31 058 пациентов с диагностированным коронавирусом. Полностью поправился после лечения 1 578 057 человек. 

Фото: t.me/COVID2019_official

Чтобы уменьшить число новых пациентов с коронавирусом, в марте 2020 г. власти города попросили всех работодателей организовать работу сотрудников на дому, если это возможно. Также был временно отменен бесплатный проезд в общественном транспорте для пенсионеров и учащихся, закрыты все магазины, кроме продуктовых, парки, рестораны и другие общественные места.

Ужесточили весной и режим самоизоляции: всех жителей столицы обязали находиться на домашнем карантине. С 15 апреля на улицу стало можно выходить только со специальным пропуском, но это не касалось походов в магазины, аптеки, чтобы выбросить мусор и погулять с собакой. 

Режим самоизоляции и цифровые пропуска в Москве отменили с 9 июня, масочный режим при этом сохранялся. 

В конце сентября в Москве начался рост заболеваемости коронавирусом. Всех школьников отправили на двухнедельные каникулы. С 19 октября занятия возобновились, но для учеников 6-11 классов в дистанционном режиме. Решения о работе вузов разрешили принимать администрации учебного заведения. 

В начале декабря в столице стартовала массовая кампания по вакцинации. Сначала на прививку могли записаться работники, много контактирующие с окружающими: водители, медики, продавцы. Затем ограничения были сняты. Пункты вакцинации открылись не только в городских поликлиниках, но и торговых центрах и общественных местах.

Несмотря на это, темпы вакцинации были медленными, что привело к третьей волне эпидемии. На этом фоне было объявлено о необходимости привиться определенным категориям граждан и разработана система QR-кодов. В начале июля в сутки стали делать уже более 100 тыс.прививок, уровень заболеваемости стабилизировался. Это позволило отменить ряд ограничений. 

вакцина от коронавируса

В середине августа 2020 г. в России зарегистрировали и запустили в производство первую в мире вакцину от коронавируса "Спутник V". Вакцинирование было объявлено добровольным. Сначала прививку получили "группы риска" – правоохранители, водители, учителя и т.д. 

В сентябре 2020 г. центр "Вектор" зарегистрировал вторую отечественную вакцину "ЭкоВакКорона".  Затем  был зарегистрирован и запущен в производство препарат "КовиВак", созданный в Центре имени Чумакова в Москве. Все эти вакцины двухфазные. Кроме того, получила одобрение вакцина "Спутник Лайт" – она вводится однократно, но срок эффективности у нее короче.

С 5 декабря 2020 г. в России началась массовая компания по вакцинации. Однако темпы были недостаточно высокими, несмотря на то, что вакциной были обеспечены все регионы. 

В июне 2021 г. на фоне взрывного роста заболеваемости коронавирусом в Москве объявили об обязательной вакцинации сотрудников сферы услуг, торговли, здравоохранения и ряда других. Аналогичные меры вскоре объявили в в других регионах РФ. 

Сертификаты о вакцинации и QR-коды, свидетельствующие о наличии иммунитета к COVID-19, сейчас требуются при посещении ресторанов столицы и других регионов, некоторых массовых мероприятий и общественных мест. С 1 августа отдыхать в Сочи и на других курортах Краснодарского края смогут только те, кто привились, или готовы поставить прививку в течение трех дней после заезда в отель.

Эффективность и безопасность российского препарата от коронавируса подтверждают и исследования, проведенные за рубежом.

Отдел информации

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Шаман
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Об иммунитете говорит только тест на АНТИТЕЛА, а не сертификаты о вакцинации или кваркоды. Не подменяйте понятия.
Пока эта подмена идет, и всё делается ради прибылей и отбирания прав - ковид не победите.
Grumbler
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Аленушка
Российская вакцина - самая лучшая в мире, это доказано учеными в 70 странах, где наша вакцина реально работает и защищает людей. От российских вакцин нет тромбозов и смертельных случаев, как от западных Это тоже доказанный факт. ТТТ!

Именно поэтому западные политтикаи и вставляют палки российской вакцине, это часть войны против России, но этим они обрекают на смерть тысячи людей в других странах

А наши соотечественники прививаются в очень небольших количествах! Что такое 30 процентов?

Капля в море. Русское авось
Конечно наша вакцина лучшая! Именно поэтому сейчас и <цензура> народ уже на вторую и третью вакцинацию. Потому что хорошего должно быть много. Понадобится, каждую неделю будем вакцинироваться! Если не сдохнем, конечно. Но даже тогда в рай попадем, так президент сказал!
Нина
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Я для себя пришла к выводу, что всего можно избежать, если действительно этого хотеть. Мне помогает ограничение социальных контактов, вакцинация и куркумин эваларовский. Могу его всем советовать, поскольку дозировка хорошая, усваивается отлично, форма мицеллярная и зарекомендовал себя хорошо. На иммунитет не жалуюсь.
Гость320057
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Спец-пси агитаторы "Антипрививочники" чёрные мрази, на совести которых тысячи смертей дедушек и бабушек, заражённых доверчивыми мамкиными промытими мозгами "антипрививочник-упёртый зомби" . Который отправил на тот свет своих стариков, сам переболев в средне-лёгкой форме и отделавшись "Легким испугом". Про олигофренов-искателей "глубинного смысла" и "терии заговора" вообще молчу. Боюсь таким даже карательная психиатрия не помощник.
Аленушка
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Оксана
Много кто пренебрегает иммунитетом....А между тем он ведь важен не только в качестве профилактики простудных и вирусных заболеваний, но также для гормонального фона, особенно женского. Поэтому я считаю, что помогать себе нужно по максимуму. Принимаю для этого ледис формулу больше чем поливитамины. У неё составе есть экстракты редких растений-гинкго билоба, чертополох, корень Ямса дикого....это очень положительно сказывается, не пренебрегайте.
Пошла вон отсюда со своей рекламой
Аленушка
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Российская вакцина - самая лучшая в мире, это доказано учеными в 70 странах, где наша вакцина реально работает и защищает людей. От российских вакцин нет тромбозов и смертельных случаев, как от западных Это тоже доказанный факт. ТТТ!

Именно поэтому западные политтикаи и вставляют палки российской вакцине, это часть войны против России, но этим они обрекают на смерть тысячи людей в других странах

А наши соотечественники прививаются в очень небольших количествах! Что такое 30 процентов?

Капля в море. Русское авось
Марго
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Очень тяжелая обстановка, по другому не скажешь. Печально, что вирус этот негативно сказывается на всех системах организма. У меня вот печень страдать начала...благо, сейчас помогает гепатрин, принимаю его для восстановления, очищения и защиты по совету врача ( в интернет-магазине Фитомаркет заказыала). Полегче, конечно.Узи лучше, болей меньше. Но печально впринципе, что пришлось с этим столкнуться.
Гость310943
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Grumbler
Ну ответь тогда, кремлебот, если он такой эффективный, зачем народ <цензура> на повторную вакцинацию?
Повторная вакцинация рекомендована ВОЗ раз в полгода для любых без исключения вакцин всех стран - производителей. И для американской, и всех прочих, в том числе. Поэтому не нужно врать, что это только для российских вакцин требуется ревакцинация!!!
Гость310943
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ГостьСС
Брехня стопроцентная. Даже дедлайн по документам в ВОЗ пропустили. И не надо ля ля про политику, что ВОЗ не регистрирует. Сделали скороспелку с живым вирусом. Минздрав прокололся с QR кодами. Занизили заболеваемость и смертность в 5 раз. Сними лапшу с ушей. Провал по вакцинам, локдаунам и вакцинации. Кто виноват?
Виноваты такие идиoты, как ты, убогий антипрививочник!
Гость310943
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ГостьСС
Брехня стопроцентная. Даже дедлайн по документам в ВОЗ пропустили. И не надо ля ля про политику, что ВОЗ не регистрирует. Сделали скороспелку с живым вирусом. Минздрав прокололся с QR кодами. Занизили заболеваемость и смертность в 5 раз. Сними лапшу с ушей. Провал по вакцинам, локдаунам и вакцинации. Кто виноват?
Ты откуда эту сказку взял про вакцину с живым вирусом? Тебе к врачу нужно - в психбольницу показаться.
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