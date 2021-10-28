Впервые в России за сутки зафиксировано свыше 40 тысяч заражений коронавирусом

Впервые в России за сутки зафиксировано свыше 40 тысяч заражений коронавирусом
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
продолжениеКоронавирус в России: главное
За последние 24 часа скончались 1 159 человек

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России опубликовал свежие данные об эпидемиологической обстановке в нашей стране. За последние 24 часа COVID-19 диагностировали у 40 096 граждан РФ. С начала пандемии зафиксировано 8 392 697 случаев заражения.

За минувшие сутки выздоровели 29 318 человек. В общей сложности вирус победили 7 272 053 соотечественника.

По данным на 28 октября, коронавирус унес жизни еще 1 159 россиян. Общее количество умерших составляет 235 057.

Самый большой прирост по-прежнему фиксируется в Москве. Там за сутки заразились 8440 горожан. В Санкт-Петербурге – на 3186 заболевших больше. Третье место остается за Московской областью. Там за сутки на карантин ушли 2639 человек. 

Ранее Оперативный штаб ответил на основные вопросы москвичей о "длинных" выходных. "Коронавирусные" каникулы в столице продлятся с 28 октября по 7 ноября. 

Источник: Оперативный штаб ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

Гость323684
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В США, в прошлом году, средний прирост около 60т. человек. Если принять размер страны и ее населенность, то мы возможно выйдем на подобный уровень. Но пока не получим все иммунитет и не осознают (наши власти), что этим теперь будут болеть как обычным гриппом, поднимать панику и вводить ограничения не перестанут.
Шаман
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Ничего, в конце месяца добавят "электронное голосование" и суммарная смертность выйдет на 60 тыс за месяц (вместо 30 если суммировать по дням). Ну а заражаемость прёт словно вакцина не защищает от, а помогает заражаться.
Гость 358901
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Гость322372
Россия вперед ! на тот свет !
обиженая хохлуша соси не отвлекайся !
Гость322372
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Россия вперед ! на тот свет !
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