За последние 24 часа скончались 1 159 человек

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России опубликовал свежие данные об эпидемиологической обстановке в нашей стране. За последние 24 часа COVID-19 диагностировали у 40 096 граждан РФ. С начала пандемии зафиксировано 8 392 697 случаев заражения.

За минувшие сутки выздоровели 29 318 человек. В общей сложности вирус победили 7 272 053 соотечественника.

По данным на 28 октября, коронавирус унес жизни еще 1 159 россиян. Общее количество умерших составляет 235 057.

Самый большой прирост по-прежнему фиксируется в Москве. Там за сутки заразились 8440 горожан. В Санкт-Петербурге – на 3186 заболевших больше. Третье место остается за Московской областью. Там за сутки на карантин ушли 2639 человек.

Ранее Оперативный штаб ответил на основные вопросы москвичей о "длинных" выходных. "Коронавирусные" каникулы в столице продлятся с 28 октября по 7 ноября.