Региональный оперштаб потвердел информацию о дефеците

Запасы двухкомпонентной вакцины от коронавируса "Спутник V" находятся на уровне 400 тысяч доз. В то же время количество однокомпонентного препарата "Спутник Лайт" резко сокращается из-за высокого спроса. Об этом в четверг, 28 октября, сообщил оперативный штаб Свердловской области.

По данным телеканала "360", в оперштабе по борьбе с COVID-19 уточнили, что жители региона могут сделать прививку "Спутником V" вместо вакцинации препаратом "Спутник Лайт".

"На сегодняшний день запас "Cпутник V" составляет 400 тысяч доз. Это самая массовая вакцина и наиболее часто используемая. Запасы "Спутник Лайт" в условиях высокого спроса, действительно, сокращаются, но жители области могут прививаться и двухкомпонентной вакциной", – говорится в сообщении.

Кроме того, оперштаб не смог дать точную информацию о начале новых поставок однокомпонентной вакцины от коронавируса в Свердловскую область.