Трем предприятиям на Новом Арбате грозит штраф или закрытие за работу в "нерабочие дни"

Трем предприятиям на Новом Арбате грозит штраф или закрытие за работу в "нерабочие дни"
Фото: АГН «Москва» / Сергей Ведяшкин
Нарушения выявили в ходе проверки

Как рассказал главный инспектор Объединения административно-технических инспекций столицы Андрей Поплавский, речь идет о магазине оптики "Айкрафт", а также салонах мобильной связи "Мегафон" и Билайн. Все предприятия, где выявили нарушения, находятся на Новом Арбате.

Поплавский напомнил о том, что в Москве сейчас ужесточили антиковидные меры на фоне режима нерабочих дней, который продлится до 7 ноября. В ходе проверки специалисты выяснили, что в перечисленных заведениях не соблюдались санитарно-эпидемиологические требования.

Если факт причинения вреда здоровью граждан будет установлен, то юрлицо могут оштрафовать на сумму до миллиона рублей либо приостановить деятельность предприятия на срок до 90 суток.

Напомним, о нерабочих днях в Москве ранее объявил градоначальник Сергей Собянин. Этот период продлится с 28 октября по 7 ноября. Таким образом власти рассчитывают снизить заболеваемость ковидом. На это время в столице закрыли общепит, кинотеатры, спортзалы и магазины непродовольственных товаров. Открытыми останутся аптеки и продуктовые супермаркеты.

Источник: АГН "Москва" ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
Активистка
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Казаки издавна были самыми честными, преданными, дисциплинированными и законопослушными боевыми дружинами, ещё с прошлого года нужно было активно привлекать настоящих потомственных казаков к общественному народному контролю, нужно срочно создавать по всей россии, а особенно в расхлябанной зажравшейся Москве и Питере казацкие дружины, казацкие патрули, энергично привлекать и привозить в разболтанную Москву и в другие города потомственных Кубанских казаков, Донских казаков, Донецких Луганских и всех Крымских казаков, чтобы они устанавливали по всей Москве блок-посты, контрольно-пропускные пункты
Активистка
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нужно срочно создавать по всей россии, а особенно в расхлябанной зажравшейся Москве и Питере казацкие дружины, казацкие патрули, энергично привлекать и привозить в разболтанную Москву и в другие города потомственных Кубанских казаков, Донских казаков, Донецких Луганских и всех Крымских казаков, чтобы они устанавливали по всей Москве блок-посты, контрольно-пропускные пункты, следили за соблюдением жителями комендантского часа, чтобы казацкие патрули следили за неукоснительным соблюдением масочного режима, за выполнением режима нерабочих дней,
Активистка
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чтобы казаки жестко и непреклонно отслеживали выполнение режима перемещения по городу и посещения общественных мест только по QR-кодам, нужно смело массово набирать из всех Крымских казаков самых активных и непримиримых к Ковиду, чтобы они жестко и требовательно останавливали всех пропагандистов и активистов агитирующих против вакцинации, вплоть до применения к этим активистам плетей, хлыстов, кнутов, бичей, нагаек, только настоящие смелые казаки остановят этот дикий вал Ковидной преступности разнёсшийся по всей россии,
Активистка
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нужно смело дать волю крепкой преданной Путину казацкой руке, энергичные активные Русские, Сибирские, ДальнеВосточные, Донские, Кубанские, Крымские, Донбасские казаки поставят заслон распоясавшемуся по всей стране Ковиду, Казаки быстро собьют плетьми и нагайками махровую высокомерную Ковидную Московскую спесь, все эти обнаглевшие зажравшиеся москвички и москвичи быстренько как шёлковые под свистом и ударами казацких плетей 100% поголовно побегут вакцинироваться, а иначе по-другому в россии никак нельзя, да и не получится.
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