Трем предприятиям на Новом Арбате грозит штраф или закрытие за работу в "нерабочие дни"

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Как рассказал главный инспектор Объединения административно-технических инспекций
столицы Андрей Поплавский, речь идет о магазине оптики "Айкрафт", а также
салонах мобильной связи "Мегафон" и Билайн. Все предприятия, где выявили
нарушения, находятся на Новом Арбате.
Поплавский напомнил о том, что в Москве сейчас ужесточили антиковидные меры на фоне режима нерабочих дней, который продлится до 7 ноября. В ходе проверки специалисты выяснили, что в перечисленных заведениях не соблюдались санитарно-эпидемиологические требования.
Если факт причинения вреда здоровью граждан будет установлен, то юрлицо могут оштрафовать на сумму до миллиона рублей либо приостановить деятельность предприятия на срок до 90 суток.
Напомним, о нерабочих днях в Москве ранее объявил градоначальник Сергей Собянин. Этот период продлится с 28 октября по 7 ноября. Таким образом власти рассчитывают снизить заболеваемость ковидом. На это время в столице закрыли общепит, кинотеатры, спортзалы и магазины непродовольственных товаров. Открытыми останутся аптеки и продуктовые супермаркеты.
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