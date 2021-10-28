Трем предприятиям на Новом Арбате грозит штраф или закрытие за работу в "нерабочие дни"

Нарушения выявили в ходе проверки

Как рассказал главный инспектор Объединения административно-технических инспекций столицы Андрей Поплавский, речь идет о магазине оптики "Айкрафт", а также салонах мобильной связи "Мегафон" и Билайн. Все предприятия, где выявили нарушения, находятся на Новом Арбате.



Поплавский напомнил о том, что в Москве сейчас ужесточили антиковидные меры на фоне режима нерабочих дней, который продлится до 7 ноября. В ходе проверки специалисты выяснили, что в перечисленных заведениях не соблюдались санитарно-эпидемиологические требования.

Если факт причинения вреда здоровью граждан будет установлен, то юрлицо могут оштрафовать на сумму до миллиона рублей либо приостановить деятельность предприятия на срок до 90 суток.

Напомним, о нерабочих днях в Москве ранее объявил градоначальник Сергей Собянин. Этот период продлится с 28 октября по 7 ноября. Таким образом власти рассчитывают снизить заболеваемость ковидом. На это время в столице закрыли общепит, кинотеатры, спортзалы и магазины непродовольственных товаров. Открытыми останутся аптеки и продуктовые супермаркеты.