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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона не планируют переводить школьников на дистанционное обучение после окончания каникул.
"Школы мы готовим к тому, чтобы начать вторую четверть. Других планов у нас нет. Будем информировать вас дальше",
– отметил Воробьев.
Однако при этом правительство будет оценивать эпидемиологическую обстановку, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".
В случае, если родители заметят, что их ребенок чувствует себя неважно, его лучше оставить дома. Тем более, что ОРВИ и грипп никто не отменял.
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