В Подмосковье исключили перевод школ на удаленку после каникул

Заболевших детей рекомендовали оставлять дома

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона не планируют переводить школьников на дистанционное обучение после окончания каникул. 

"Школы мы готовим к тому, чтобы начать вторую четверть. Других планов у нас нет. Будем информировать вас дальше", 

– отметил Воробьев. 

Однако при этом правительство будет оценивать эпидемиологическую обстановку, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

В случае, если родители заметят, что их ребенок чувствует себя неважно, его лучше оставить дома. Тем более, что ОРВИ и грипп никто не отменял. 

Источник: Телеканал "360" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
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