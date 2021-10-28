Заболевших детей рекомендовали оставлять дома

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона не планируют переводить школьников на дистанционное обучение после окончания каникул.

"Школы мы готовим к тому, чтобы начать вторую четверть. Других планов у нас нет. Будем информировать вас дальше",

– отметил Воробьев.

Однако при этом правительство будет оценивать эпидемиологическую обстановку, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

В случае, если родители заметят, что их ребенок чувствует себя неважно, его лучше оставить дома. Тем более, что ОРВИ и грипп никто не отменял.

