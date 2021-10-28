Власти региона стараются сделать все, чтобы снизить темпы распространения коронавируса

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев не исключил, что после окончания нерабочих дней в регионе вновь будет введена система QR-кодов.

Чиновник отметил, что рестораны начнут свою работу с 8 ноября, но для их посещения, вероятнее всего, потребуется наличие специального кода. Воробьев подчеркнул, что эти меры необходимы для того, чтобы снизить темпы распространения COVID-19.

Губернатор добавил, что бездействие может дорого стоить, потому что ситуация рискует выйти из-под контроля, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня". По этой причине власти были вынуждены ввести локдаун.

"Никакому нормальному человеку ограничения не нравятся, понятное дело. Но, как известно, наша жизнь чуть сложнее",

– заключил Воробьев.

Также губернатор исключил перевод школ на удаленку после каникул.