В Подмосковье допустили введение QR-кодов после 8 ноября

Власти региона стараются сделать все, чтобы снизить темпы распространения коронавируса

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев не исключил, что после окончания нерабочих дней в регионе вновь будет введена система QR-кодов. 

Чиновник отметил, что рестораны начнут свою работу с 8 ноября, но для их посещения, вероятнее всего, потребуется наличие специального кода. Воробьев подчеркнул, что эти меры необходимы для того, чтобы снизить темпы распространения COVID-19. 

Губернатор добавил, что бездействие может дорого стоить, потому что ситуация рискует выйти из-под контроля, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня". По этой причине власти были вынуждены ввести локдаун. 

"Никакому нормальному человеку ограничения не нравятся, понятное дело. Но, как известно, наша жизнь чуть сложнее", 

– заключил Воробьев. 

Также губернатор исключил перевод школ на удаленку после каникул. 

Источник: Телеканал "360" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
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