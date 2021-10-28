Некоторые выступают резко против введения ограничений для невакцинированных людей

Крупнейший российский мультимедийный холдинг "РБК" на собственное шкуре ощутил воинственный настрой людей, которые выступают против прививок от коронавирусной инфекции. Эксперты "РБК" провели опрос о необходимости введения ограничений для людей, отказавшихся привиться. После этого на социальные сети медиахолдинга напали недовольные положением дел в этом вопросе люди.



Опрос, который привлек к себе широкое внимание общественности, был опубликован в телеграм-канале информационного агентства 25 октября. Там журналисты поинтересовались у интернет-пользователей, готовы ли они поддержать введение строжайших ограничений для невакцинированных россиян. Ответить можно положительно: мол, да, такие люди должны быть изолированы; или отрицательно, если считаете подобное дискриминацией и нарушением прав человека.

По словам главы объединенной редакции РБК Петра Канаева, опрос вызвал огромный резонанс. Во многих социальных сетях и месенджерах люди стали размещать ссылку на эту публикацию. Интернет-пользователи, которые выступают против уколов препаратом, просили своих единомышленников принять участие в опросе. Они хотели продемонстрировать, что народ против "вакциносегрегации" и готов заявить об этом "поповым, гинцбургам и мурашкам".

При этом противники прививок заявили, что в опросе искусственно поддерживают вариант "за вакцины" и "нагоняют ботов, которые голосуют за непопулярные действия властей".

В свою очередь, Канаев уверен, что ботов нагоняют как раз его оппоненты. Журналист пожаловался, что многие именитые противники вакцинации попросили своих поклонников проголосовать. Множество одинаковых комментариев насторожили журналиста и убедили в том, что результаты опроса пытаются искусственно скорректировать.

Канаев напомнил, что во всем мире привито огромное число людей, которые пытаются сделать так, чтобы их страны вернулись к нормальной жизни.