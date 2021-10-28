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Крупнейший российский мультимедийный холдинг "РБК" на собственное шкуре ощутил воинственный настрой людей, которые выступают против прививок от коронавирусной инфекции. Эксперты "РБК" провели опрос о необходимости введения ограничений для людей, отказавшихся привиться. После этого на социальные сети медиахолдинга напали недовольные положением дел в этом вопросе люди.
Опрос, который привлек к себе широкое внимание общественности, был опубликован в телеграм-канале информационного агентства 25 октября. Там журналисты поинтересовались у интернет-пользователей, готовы ли они поддержать введение строжайших ограничений для невакцинированных россиян. Ответить можно положительно: мол, да, такие люди должны быть изолированы; или отрицательно, если считаете подобное дискриминацией и нарушением прав человека.
По словам главы объединенной редакции РБК Петра Канаева, опрос вызвал огромный резонанс. Во многих социальных сетях и месенджерах люди стали размещать ссылку на эту публикацию. Интернет-пользователи, которые выступают против уколов препаратом, просили своих единомышленников принять участие в опросе. Они хотели продемонстрировать, что народ против "вакциносегрегации" и готов заявить об этом "поповым, гинцбургам и мурашкам".
При этом противники прививок заявили, что в опросе искусственно поддерживают вариант "за вакцины" и "нагоняют ботов, которые голосуют за непопулярные действия властей".
В свою очередь, Канаев уверен, что ботов нагоняют как раз его оппоненты. Журналист пожаловался, что многие именитые противники вакцинации попросили своих поклонников проголосовать. Множество одинаковых комментариев насторожили журналиста и убедили в том, что результаты опроса пытаются искусственно скорректировать.
Канаев напомнил, что во всем мире привито огромное число людей, которые пытаются сделать так, чтобы их страны вернулись к нормальной жизни.
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