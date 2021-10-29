Число погибших за сутки увеличилось более чем на тысячу человек

В России зарегистрировано 39 849 случаев заражений ковидом за сутки. Об этом сообщает Оперативнный штаб по распространению коронавируса в стране.

Больше всего заболевших выявлено в Московском регионе – в столице обнаружили 7 511 больного, а по области еще 2 556 заразившихся. В Санкт-Петербурге число инфицирований выросло на 3 452.

Среди регионов по приросту случаев заражений лидирует Самарская область – там COVID-19 поставили еще 1 389 жителям. Следом идет Нижегородская с 806 случаями заболеваний. На третьем месте Воронежский регион, где инфекция обнаружилась у 776 человек.

За минувшие сутки болезнь унесла жизни 1 163 россиян, а 30 462 смогли выздороветь.

Всего, согласно данным на 29 октября, в России выявлено 8 432 546 случаев заражений коронавирусом. От последствий болезни скончались 236 220 граждан, 7 302 515 выздоровели.