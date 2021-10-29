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В России зарегистрировано 39 849 случаев заражений ковидом за сутки. Об этом сообщает Оперативнный штаб по распространению коронавируса в стране.
Больше всего заболевших выявлено в Московском регионе – в столице обнаружили 7 511 больного, а по области еще 2 556 заразившихся. В Санкт-Петербурге число инфицирований выросло на 3 452.
Среди регионов по приросту случаев заражений лидирует Самарская область – там COVID-19 поставили еще 1 389 жителям. Следом идет Нижегородская с 806 случаями заболеваний. На третьем месте Воронежский регион, где инфекция обнаружилась у 776 человек.
За минувшие сутки болезнь унесла жизни 1 163 россиян, а 30 462 смогли выздороветь.
Всего, согласно данным на 29 октября, в России выявлено 8 432 546 случаев заражений коронавирусом. От последствий болезни скончались 236 220 граждан, 7 302 515 выздоровели.
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